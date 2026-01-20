Circus - Aktie gewinnt kräftig - 20.01.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Circus Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,65 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Circus Aktie. Mit einer Performance von +16,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Circus Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,150€, mit einem Plus von +16,83 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Circus Aktie damit um +3,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Circus einen Rückgang von -4,15 %.

Circus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,39 % 1 Monat -9,06 % 3 Monate -35,65 % 1 Jahr -52,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Circus Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Circus Aktie, insbesondere die Erwartungen an den Verkauf von 100-200 Robotern in diesem Jahr. Es gibt Bedenken hinsichtlich der realistischen Umsatzprognosen und der Notwendigkeit, dass Circus substanzielle Verkäufe liefern muss, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Die technische Analyse und das Potenzial der Aktie werden ebenfalls thematisiert, wobei einige auf die langfristige Skalierung des Unternehmens setzen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Circus eingestellt.

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 27 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 313,96 Mio. € wert.

EQS-News: Circus SE / Key word(s): Incoming Orders Circus Defence Delivers AI Robots to the German Armed Forces 20.01.2026 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Circus Defence Delivers AI Robots to …

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr 20.01.2026 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Circus Defence liefert KI-Roboter an …

Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.