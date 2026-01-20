    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircus AktievorwärtsNachrichten zu Circus

    Circus - Aktie gewinnt kräftig - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Circus Aktie bisher um +16,83 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Circus Aktie.

    Circus Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Circus Aktie. Mit einer Performance von +16,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Circus Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,150, mit einem Plus von +16,83 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Circus Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,65 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Circus Aktie damit um +3,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Circus einen Rückgang von -4,15 %.

    Circus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,39 %
    1 Monat -9,06 %
    3 Monate -35,65 %
    1 Jahr -52,27 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Circus Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Circus Aktie, insbesondere die Erwartungen an den Verkauf von 100-200 Robotern in diesem Jahr. Es gibt Bedenken hinsichtlich der realistischen Umsatzprognosen und der Notwendigkeit, dass Circus substanzielle Verkäufe liefern muss, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Die technische Analyse und das Potenzial der Aktie werden ebenfalls thematisiert, wobei einige auf die langfristige Skalierung des Unternehmens setzen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Circus eingestellt.

    Informationen zur Circus Aktie

    Es gibt 27 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 313,96 Mio. € wert.

    Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Circus

    +7,21 %
    +3,39 %
    -9,06 %
    -35,65 %
    -52,27 %
    +792,00 %
    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
