Metaplanet Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 20.01.2026

Obwohl die Metaplanet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,23 %.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Mit einer Performance von -6,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Metaplanet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,93 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Metaplanet einen Anstieg von +26,01 %.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,40 % 1 Monat +15,16 % 3 Monate +14,23 % 1 Jahr +812,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, die kürzlich auf 605 JPY (+14,58%) gestiegen ist. Prognosen für die Aktie liegen zwischen ¥1.900 und ¥2.000, während die Wiederaufnahme des Verkaufs von Aktien zur Bitcoin-Finanzierung als positiv angesehen wird. Technische Analysen identifizieren die Schlüsselzone bei 600–605 JPY, was auf eine gesunde Marktstruktur hinweist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,23 Mrd. € wert.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.