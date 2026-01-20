    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    BYD Aktie sackt ab - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BYD Aktie bisher Verluste von -4,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

    BYD aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Die BYD Aktie ist bisher um -4,38 % auf 10,685 gefallen. Das sind -0,490  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,73 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BYD mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,21 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +0,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,81 %. Im Jahr 2026 gab es für BYD bisher ein Minus von -0,46 %.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,56 %
    1 Monat +5,81 %
    3 Monate -7,21 %
    1 Jahr -5,27 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Wachstumsaussichten der BYD‑Aktie: Viele sehen sie als unterbewertet (Einstieg um 10,70 €, einige warten auf ~13 €), betonen hohen Wert des Batteriegeschäfts, Garantieverlängerung, Export‑ und Produktionsexpansion sowie Rallye‑Potenzial (~30%) und jüngste Kursgewinne (~10%). Neben positiven Fundamentaldaten werden politische Risiken und Service/Logistikdefizite als Bewertungsfaktoren genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,36 Mrd. € wert.

    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


