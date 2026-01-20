    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Eutelsat Communications Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eutelsat Communications Aktie bisher um +3,90 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

    Eutelsat Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Die Eutelsat Communications Aktie konnte bisher um +3,90 % auf 2,6650 zulegen. Das sind +0,1000  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eutelsat Communications Aktie. Nach einem Plus von +13,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,6650. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten Verluste von -30,80 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +19,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +58,34 % gewonnen.

    Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,51 %
    1 Monat +65,95 %
    3 Monate -30,80 %
    1 Jahr +15,59 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Eutelsat Communications Aktie, die kürzlich Widerstände überwunden hat und möglicherweise auf 3,00 Euro steigen könnte. Die Bestellung von 440 neuen Satelliten bei Airbus wird als positiver Faktor angesehen, da diese technische Verbesserungen bieten und militärische Nutzlasten ermöglichen. Zudem wird die geopolitische Relevanz von Eutelsat, insbesondere im Kontext der europäischen Unabhängigkeit von US-Anbietern, als potenzieller Katalysator für die Kursentwicklung betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,13 Mrd. € wert.

    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    -4,68 %
    +19,73 %
    +66,26 %
    -30,80 %
    +15,59 %
    -63,70 %
    -73,21 %
    -90,51 %
    -79,26 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



