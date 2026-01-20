Eutelsat Communications Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 20.01.2026

Die Eutelsat Communications Aktie konnte bisher um +3,90 % auf 2,6650€ zulegen. Das sind +0,1000 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eutelsat Communications Aktie. Nach einem Plus von +13,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,6650€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten Verluste von -30,80 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +19,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +58,34 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,51 % 1 Monat +65,95 % 3 Monate -30,80 % 1 Jahr +15,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Eutelsat Communications Aktie, die kürzlich Widerstände überwunden hat und möglicherweise auf 3,00 Euro steigen könnte. Die Bestellung von 440 neuen Satelliten bei Airbus wird als positiver Faktor angesehen, da diese technische Verbesserungen bieten und militärische Nutzlasten ermöglichen. Zudem wird die geopolitische Relevanz von Eutelsat, insbesondere im Kontext der europäischen Unabhängigkeit von US-Anbietern, als potenzieller Katalysator für die Kursentwicklung betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,13 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.