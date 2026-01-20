JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Besuch der New Yorker Fachmesse NRF auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Bei seinem Besuch des Messestands von Adyen habe der Zahlungsdienstleister in puncto Produktlösungen und Präsenz einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 1.351EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1850

Kursziel alt: 1850

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

