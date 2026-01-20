JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Besuch der New Yorker Fachmesse NRF auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Bei seinem Besuch des Messestands von Adyen habe der Zahlungsdienstleister in puncto Produktlösungen und Präsenz einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 1.351EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1850
Kursziel alt: 1850
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1850
Kursziel alt: 1850
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte