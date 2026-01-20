    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Robotaxis als Kurstreiber

    Cathie Wood erklärt Tesla zur Tech-Wette

    Die Tesla-Aktie steht vor einer Neubewertung. Laut Ark-Invest-Chefin Cathie Wood rückt der Fokus weg vom Autogeschäft hin zu autonome Robotaxis.

    Robotaxis als Kurstreiber - Cathie Wood erklärt Tesla zur Tech-Wette
    Tesla ist aus Sicht von Cathie Wood längst mehr als ein klassischer Autobauer. In einem Interview mit CNBC betonte die Gründerin und CEO von Ark Invest, dass sich die Wahrnehmung des Unternehmens grundlegend verschiebt. Während das Umfeld für Elektrofahrzeuge unter Druck stehe, richte sich die Aufmerksamkeit der Anleger zunehmend auf die "Robotaxi-Chance".

    Vom Hardware-Geschäft zur Software-Ökonomie

    Auf die Frage, wo Tesla heute stehe, zeichnete Wood ein klares Bild eines Transformationsprozesses. Das Unternehmen bewege sich weg von Bruttomargen von rund 15 Prozent im Autogeschäft hin zu einem Software-as-a-Service-Modell. "Robotaxis bringen ein wiederkehrendes Erlösmodell mit sich – mit Margen im Bereich von 70 bis 80 Prozent", sagte Wood. Entscheidend sei, dass Analysten begännen, diese Perspektive in ihre Modelle einzupreisen.

    "Es ist interessant zu sehen, wie es mittlerweile zu Hochstufungen kommt, selbst von Autoanalysten", so Wood. Diese würden zunehmend mit Technologie-Teams zusammenarbeiten, um Tesla besser zu verstehen. Die implizite Botschaft: Wer Tesla weiterhin nur als Fahrzeughersteller bewertet, verpasst den Kern der Investmentstory.

    Autonomes Fahren: Wettbewerb beschleunigt den Markt

    Cathie Wood sieht eine deutlich schnellere Umsetzung autonomer Robotaxis und humanoider Roboter, als viele Marktbeobachter derzeit für realistisch halten, trotz der hohen technologischen und finanziellen Anforderungen dieser Projekte.

    Dabei verwies sie auch auf die Konkurrenz durch Waymo. In einzelnen US-Bundesstaaten, insbesondere in Texas, entstehe bereits ein direkter Wettbewerb. "Wir zeichnen die Karten, wir sehen die Überlappungen – und sie konkurrieren miteinander", sagte Wood. Konkurrenz sei dabei kein Nachteil, sondern ein Katalysator für Innovation und Geschwindigkeit.

    Ein zusätzlicher Beschleuniger könnte aus Washington kommen. Wood argumentierte, dass eine einheitliche bundesweite Regulierung für autonomes Fahren die Verbreitung von Robotaxis deutlich schneller vorantreiben würde, als es derzeit viele Analysten erwarten.

    Tesla als Schlüsselposition im Ark-Portfolio

    Tesla ist die größte Position im Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF (ARKK). Die langfristige Investmentlogik des Fonds basiert maßgeblich auf der Annahme, dass Tesla seine technologische Führungsrolle im Bereich autonomer Mobilität monetarisieren kann.

    Sollte sich Woods Szenario bewahrheiten, stünde Tesla vor einer Neubewertung, die weit über klassische Auto-Kennzahlen hinausgeht. 

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 365,1EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.



