ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Douglas auf 'Neutral' - Ziel 13 Euro
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Douglas auf 13 Euro.
- Aktienbewertung von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft.
- Analyst sieht Margendruck und schwache Umsatzentwicklung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas nach den Eckdaten des ersten Geschäftsquartals von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards konstatierte am Montagnachmittag anhaltenden Margendruck bei weiter mauer Umsatzentwicklung. Sein neues Kursziel lasse im Branchenvergleich zu wenig Spielraum für eine Kaufempfehlung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 11,14 auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -9,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -0,90 %/+44,14 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 13 Euro
Wie hoch sind die Margen bei Parfüm bei Eigenprodukten im Einzelhandel?
Im Einzelhandel – und speziell im Parfüm-/Duftbereich – sind die Margen (Handelsspannen) deutlich höher als bei „Standardprodukten“ wie Lebensmitteln oder Textilien. Wenn du nach Eigenprodukten (Eigenmarken / Private Label) fragst, gelten im Parfümsegment typischerweise folgende Richtwerte:
1. Bruttomarge (Handelsspanne) bei Parfüm-Eigenprodukten
- Eigenmarken / private label können im Parfümsegment besonders hohe Bruttomargen erzielen, oft ≥ 60 %, teilweise sogar 70 – 85 % oder mehr, je nach Positionierung und Marke. https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
- Für „normale“ Duftprodukte im Einzelhandel liegen Bruttomargen meist im Bereich 50 – 85 %. https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
- Diese hohe Marge ergibt sich, weil Parfüm — ähnlich wie Kosmetika allgemein — einen stark auf Wertwahrnehmung basierenden Preis hat und relativ niedrige Herstellungskosten im Verhältnis zu Verkaufspreis. https://dojobusiness.com/blogs/news/perfume-business-profit-margin?utm_source=chatgpt.com
2. Einzelhandels-Markup
- Der typische Marken-Parfüm-Einzelhandel setzt häufig einen Handelsspannenfaktor von 200 % bis 400 % auf den Einstandspreis an (also Verkaufspreis 3- bis 5-fach des Wholesale-Preises). https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
- Für private label/Exklusivsortimente kann dieser Faktor oft noch höher sein, da Händler mehr Kontrolle über Preisgestaltung und Produktdifferenzierung haben. https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
3. Net Profit (nach Kosten)
- Nach Abzug von Betriebskosten (Miete, Personal, Marketing, Logistik etc.) liegen die Netto-Gewinnmargen im Parfüm-Einzelhandel typischerweise im Bereich von 15 % bis 35 %. https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
- Eigenprodukte können tendenziell am oberen Ende dieser Spanne liegen, weil die COGS (Cost of Goods Sold) niedriger sind als bei eingekauften Marken. https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
4. Einflussfaktoren
- Positionierung & Premium-Preis: Je höher Preisniveau und Markenwahrnehmung, desto größer die Marge (besonders bei Nischen-/Premiumparfüms). https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
- Eigenmarken vs. Fremdmarken: Eigenprodukte haben oft höhere Margen als bekannte Marken, weil Händler keinen teuren Listungs- und Marketingkosten für Drittmarken tragen müssen. https://www.faq.de/frage/welche-margen-sind-ueblich?utm_source=chatgpt.com
- Kanal: Online-Direktvertrieb kann Margen weiter steigern, weil stationäre Kosten (Ladenmiete, Personal) wegfallen oder reduziert werden. https://dojobusiness.com/blogs/news/perfume-business-profit-margin?utm_source=chatgpt.com
Kurz zusammengefasst
- Bruttomargen Parfüm-Eigenprodukte: ca. 60 – 85 %+
- Einzelhandels-Markup: meist 200 – 400 % auf Einkaufspreis
- Netto-Gewinnmarge nach Kosten: meist 15 – 35 % (Eigenprodukte oft höher) https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
Wenn du spezifische Zahlen für ein bestimmtes Marktsegment (z. B. Drogeriemärkte vs. Parfümerien, Online vs. stationär, Deutschland vs. international) brauchst, kann ich das detaillierter aufschlüsseln.
Bei Douglas?
Für Douglas als Parfümerie-Einzelhändler gibt es keine öffentlich verfügbaren produkt- oder sortimentsspezifischen Margenzahlen, die direkt offenlegen, wie hoch die Margen auf Parfüm-Eigenprodukten im Einzelhandel bei Douglas sind. Allerdings lassen sich aus Unternehmenskennzahlen und Branchenstandards folgende realistische Einschätzungen ableiten:
1. Unternehmenskennzahlen (Douglas)
- Douglas veröffentlicht EBITDA-Margen (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im Bereich von ca. 16 % bis 21 % des Umsatzes im Gesamtgeschäft (inkl. alle Kosmetika und Parfüms). https://douglas.group/de/newsroom/pressemitteilungen/douglas-group-startet-mit-solidem-wachstum-ins-geschaeftsjahr-202425?utm_source=chatgpt.com
- • Beispiel: Bereinigte EBITDA-Marge ca. ~18 % im Geschäftsjahr 2023/24 und Ziel ca. ~18,5 %. https://douglas.group/de/newsroom/pressemitteilungen/douglas-group-202324-mit-starken-ergebnissen-und-fortschritten-bei-strategischen-massnahmen?utm_source=chatgpt.com
Diese EBITDA-Marge ist kein Produkt-Einzelwert, sondern ein Konzernkennwert inklusive aller Kosten (Miete, Personal, Marketing, Logistik). Sie liegt deutlich unter den reinen Bruttomargen für Parfüm-Produkte selbst.
2. Bruttomargen im Parfüm-Segment allgemein
Branchenweit gilt für Parfüm-Einzelhandel bzw. Parfümerien folgender grober Rahmen:
- Bruttomarge auf Duftkonzepte (Verkaufspreis minus Einkaufspreis): 50 % bis 85 %+, abhängig von Marke und Positionierung. Premium- und Nischenparfüms sowie Eigenmarken können eher am oberen Ende liegen. https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
- Private Label / Eigenmarken: In spezialisierten Duft- bzw. Parfümgeschäften sind Margen auf Eigenmarken tendenziell höher als bei Drittmarken, oft deutlich über 60 % Bruttospanne. https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
Das heißt: Douglas bezieht Markenparfüms von Herstellern/Distributionen und kann diese vergleichsweise hoch aufschlagen. Für Eigenprodukte/Private Label wäre theoretisch noch eine höhere Marge möglich, wenn solche Produkte angeboten werden und der Händler direkten Einfluss auf Einkauf und Preisgestaltung hat.
3. Netto-Gewinn nach Kosten (Einzelhandel)
Nach Kosten (Filialmieten, Personal, Marketing, Logistik) reduzieren sich Margen stark:
- Netto-Gewinnspanne für Parfümerien oder Duftgeschäfte liegt häufig im Bereich von 15 % bis 35 % nach allen Aufwendungen – auch abhängig vom Format (stationär vs. online). https://dojobusiness.com/blogs/news/perfume-business-profit-margin?utm_source=chatgpt.com
Douglas-konzernspezifisch spiegelt die EBITDA-Marge von ca. 16 %–21 % den gesamten Geschäftsverlauf wider. https://douglas.group/de/newsroom/pressemitteilungen/douglas-group-startet-mit-solidem-wachstum-ins-geschaeftsjahr-202425?utm_source=chatgpt.com
Zusammengefasste Einordnung für Douglas
- Bruttomargen auf Parfümartikel im Verkauf (typisch): ~50 %–85 %+ (Premium/Marken höher, Eigenmarken oft am oberen Ende). https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
- Unternehmensweite operative Marge (EBITDA): ~16 %–21 % bezogen auf alle Produkte bei Douglas. https://douglas.group/de/newsroom/pressemitteilungen/douglas-group-startet-mit-solidem-wachstum-ins-geschaeftsjahr-202425?utm_source=chatgpt.com
- Netto-Gewinn nach Kosten: tendenziell im mittleren einstelligen Bereich des Umsatzes für den Gesamt-Einzelhandel, abhängig von Sortiment und Kostenstruktur.
Wichtiger Unterschied:
- Die „Bruttomarge pro Produkt“ (Verkaufspreis vs. Einstandspreis) ist deutlich höher, kann besonders bei Eigenmarken/Private Label über 60 % liegen. https://dojobusiness.com/blogs/news/tool-revenue-fragrance-store?utm_source=chatgpt.com
- Douglas als Ganzes weist niedrigere operative Margen aus, weil Vertrieb aller Marken, Stationärkosten etc. berücksichtigt werden. https://douglas.group/de/newsroom/pressemitteilungen/douglas-group-startet-mit-solidem-wachstum-ins-geschaeftsjahr-202425?utm_source=chatgpt.com
Wenn du eine konkrete Margenschätzung nur für Douglas-Eigenparfüms willst (z. B. interne Kalkulation), kann ich versuchen, das anhand Preis-, Einkaufs- und Produktdaten näher zu schätzen.
ja
Konkrete Einschätzung der Margen bei Douglas-Eigenparfüms / Eigenmarken:
1) Douglas verkauft Eigenmarken, aber Anteil am Umsatz ist gering
Nach Branchenberichten setzt Douglas zwar auf Eigenmarken, der Anteil dieser Eigenmarken am Konzernumsatz liegt unter 10 %. Das zeigt, dass das Geschäft mit Eigenprodukten bei Douglas zwar vorhanden, aber aktuell noch ein eher kleiner Teil des Gesamtgeschäfts ist (Fokus weiterhin auf Marken Dritter). https://www.welt.de/240877437?utm_source=chatgpt.com
2) Margen bei Eigen-/Private-Label-Produkten im Beauty-Retail allgemein
Für private-label bzw. Eigenmarkenparfüm im Einzelhandel – auch bei Douglas – gelten typischerweise folgende Margen-Rahmen:
- Bruttomarge (Verkaufspreis vs. Einkaufspreis): häufig 50 % bis 80 %+ im Duft-/Kosmetiksegment bei Eigenprodukten, da der Händler direkten Einfluss auf Einkauf (Private Label) und Preisgestaltung hat. (Branchenreferenzwert) https://douglas.group/fileadmin/user_upload/20250901_DOUGLAS_Group_investorpresentation.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Netto-Gewinnmarge nach Filial-, Marketing-, Logistik- und sonstigen Kosten: deutlich niedriger; Douglas-Konzern weist als Ganzes eine operative EBITDA-Marge von etwa 17 % bis 18,5 % des Umsatzes aus, inklusive aller Produktkategorien. https://douglas.group/de/newsroom/pressemitteilungen/douglas-group-202324-mit-starken-ergebnissen-und-fortschritten-bei-strategischen-massnahmen?utm_source=chatgpt.com
3) Was bedeutet das konkret für Douglas-Eigenparfüm-Margen?
Obwohl Douglas keine öffentlich ausgewiesenen produkt- oder artikelbezogenen Marge-Daten für Eigenparfüms offenlegt, lässt sich Folgendes ableiten:
a) Einkaufsspanne / Bruttomarge
- Für Eigenmarkenprodukte (Private Label) im Beauty-Retail gelten in der Branche oft signifikant höhere Bruttomargen, z. B. im Bereich ~60 % oder mehr, weil der Händler niedrigere Einstandskosten und volle Preisgestaltungskontrolle hat. https://douglas.group/fileadmin/user_upload/20250901_DOUGLAS_Group_investorpresentation.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Douglas dürfte im vergleichbaren Rahmen agieren, wenn Eigenmarken-Parfums intern kalkuliert statt Fremdmarken eingekauft werden. Eine typische Händler-Bruttomarge in diesem Segment ist deutlich über dem Durchschnitt von Markenartikeln.
b) Operative Marge (EBITDA) im Gesamtgeschäft
- Der Gesamthändler Douglas weist operative Margen (EBITDA) im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich aus (~17 %–18,5 %), was Produktermarge plus Vertriebskosten, Marketing, Personal etc. ins Verhältnis setzt. https://douglas.group/de/newsroom/pressemitteilungen/douglas-group-202324-mit-starken-ergebnissen-und-fortschritten-bei-strategischen-massnahmen?utm_source=chatgpt.com
- Eigenmarken tragen dazu bei, die Bruttomarge zu verbessern, aber die operativen Kosten der Gesamtorganisation bleiben bestehen.
c) Einfluss auf Endprodukte
- Eigenparfüms bieten grundsätzlich höhere direkte Produktmargen als Markenprodukte, weil weniger „Margin-Sharing“ mit externen Markenherstellern stattfindet und Einkaufskosten bei Private Label oft niedriger sind. https://douglas.group/fileadmin/user_upload/20250901_DOUGLAS_Group_investorpresentation.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Dennoch wird der Nettogewinn pro Produkt bei Douglas durch Preisaktionen, Lager-/Marketing-Kosten und Filialbetrieb reduziert.
4) Realistische Spanne (Schätzung, nicht offiziell berichtet)
Aus Branchen- und Einzelhandelsdaten lässt sich grob folgern:
- Bruttomarge auf Douglas-Eigenparfüms (Private Label): in der Regel ~55 % bis >75 % auf Stückebene (Verkaufspreis vs. Einkaufseinstand).
- Konzerndurchschnitt EBITDA-Marge: ~17 %–18,5 % des Gesamtumsatzes bei Douglas (inkl. Markenartikel). https://douglas.group/de/newsroom/pressemitteilungen/douglas-group-202324-mit-starken-ergebnissen-und-fortschritten-bei-strategischen-massnahmen?utm_source=chatgpt.com
5) Fazit (Praxisorientiert)
- Douglas-Eigenmarkenparfüms werden in der Regel mit deutlich höheren Bruttomargen verkauft als Fremdmarken – häufig im hohen mittleren Prozentbereich.
- Die operative Marge für das gesamte Geschäft liegt aber niedriger, da Filial- und Strukturkosten berücksichtigt werden.
Hinweis: Douglas veröffentlicht keine detaillierten, produktbezogenen Margendaten für Eigenparfüms. Die oben genannten Werte sind marktübliche Schätzungen aus Branchenkennzahlen und dem bekannten operativen Ergebnis des Konzerns.