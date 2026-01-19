Chance von 151,08 Prozent p.a.!

Der Übernahmeversuch seitens der italienischen Unicredit gegenüber der Commerzbank ist medial ein wenig in den Hintergrund getreten. Aktuell ist der Aktienkurs der Commerzbank dafür zu hoch. Die Commerzbank stemmt sich mit allen Mitteln dagegen, indem beispielsweise ein Aktienrückkaufsprogramm durchgeführt wurde. Das Volumen belief sich auf gut eine Milliarde Euro, was einem Grundkapital von 2,75 Prozent entspricht. Es handelt sich dabei um das größte Rückkaufprogramm in der Geschichte der Bank. So wurden 31 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 32,28 Euro zurückgekauft. Mit dem gestrigen Schlusskurs von 34,54 Euro notiert die Commerzbank-Aktie in dieser Range. Größere Sprünge nach oben sind auch vor dem Hintergrund der abkühlenden deutschen Wirtschaft nicht zu erwarten.

Anfang April führte der sogenannte Liberation-Day zu einem kurzfristigen Kurseinbruch der Aktie der Commerzbank von rund 30 Prozent auf 17,45 Euro. Aktuell wird vom amerikanischen Präsidenten Trump wieder die Zollkeule geschwungen, um Dänemark zu einer Übergabe von Grönland zu zwingen. Es hat den Anschein, als ob die Staaten der EU dieses Mal nicht nachgeben werden. Ob der zu erwartende Kursrückgang wieder das Ausmaß vom April 2025 haben wird, ist aus heutiger Sicht nicht zu beantworten. Im großen Bild betrachtet befindet sich der Aktienkurs seit dem Allzeittief am 16. März 2020 bei 2,80 Euro in einer übergeordneten Aufwärtssequenz. Die Erholung hat ab dem Bekanntwerden des Übernahmeversuchs der Unicredit im September 2024 zu einem Kursplus von rund 169 Prozent geführt. Seit dem 14-Jahreshoch bei 38,40 Euro hat das Papier auf einer kürzeren Betrachtungsebene eine Seitwärtsrange ausgebildet, die von der Unterstützung bei 29,04 Euro und dem Widerstand bei 38,40 Euro begrenzt wird. Läuft die Kursentwicklung mit der aktuellen Volatilität bis zum 17.04.2026 weiter (Zeitspanne von 12,5 Wochen), könnte sich das Papier oberhalb der Unterstützung bei 29,04 Euro halten. Ein Verlustrisiko stellt die aktuelle Auseinandersetzung zwischen der EU und Amerika dar. Ein Überschreiten der Range-Grenze bei 38,40 Euro und der Test des Widerstandes bei 46,53 Euro sind aus heutiger Sicht nahezu ausgeschlossen.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Commerzbank AG (FD41SX), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.04.26 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 28,00 Euro auf der Unterseite und 48,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 19. Januar 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,33 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 151,08 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 29,04 Euro fällt oder über den Widerstand bei 46,53 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Commerzbank AG (Stand: 19.01.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD41SX Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,13 / 7,33 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 28,00 Euro Basiswert: Commerzbank AG obere KO-Schwelle: 48,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,54 Euro Laufzeit: 17.04.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 151,08 % p.a. Quelle: Société Générale

