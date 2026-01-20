Sauce Labs erreicht Meilenstein mit fünfter ISO 27001-Zertifizierung in Folge und bekräftigt damit sein Engagement für Sicherheit und Datenschutz auf Weltklasseniveau

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / Sauce Labs, der führende Anbieter von Lösungen für kontinuierliche Tests und cloudbasierte Softwarequalität, gab heute die erfolgreiche Erneuerung seiner wichtigen Zertifizierungen nach ISO/IEC 27001:2022 und ISO 27701:2019 bekannt. Damit wurde die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 (Informationssicherheits-Managementsystem) zum fünften Mal in Folge und die Zertifizierung nach ISO 27701 (Datenschutz-Managementsystem) zum vierten Mal in Folge erneuert, was die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner für globale Unternehmen weiter festigt.

Die strenge, unabhängige Prüfung bestätigte den systematischen und robusten Ansatz von Sauce Labs beim Umgang mit sensiblen Informationen und personenbezogenen Daten, wobei keinerlei geringfügige oder schwerwiegende Nichtkonformitäten festgestellt wurden.

„Das Erreichen dieses Fünfjahresjubiläums ohne eine einzige Nichtkonformität ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer kontinuierlichen Investitionen in Sicherheit und Compliance“, so Marcia Foley, VP of Global Compliance bei Sauce Labs. „Für unsere Kunden ist diese Erneuerung ein unbestreitbarer Beweis dafür, dass Sauce Labs ihre Daten mit erstklassigen Sicherheits- und Datenschutzkontrollen schützt. Dies ist die Grundlage für das Vertrauen, das sie in uns setzen, um eine zuverlässige, sichere und verfügbare Plattform für kontinuierliche Tests bereitzustellen.“

Wichtige Highlights der Zertifizierungserneuerung: