    Haier Smart Home: Aktienrückkauf bei D-Aktien gestartet

    Haier Smart Home startet ein neues Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien: Bis zu 2 Mio. Euro sollen investiert werden, um das D-Aktienkapital gezielt zu reduzieren.

    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • Haier Smart Home Co., Ltd. hat ein Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien beschlossen, mit einem maximalen Volumen von bis zu 2.000.000 EUR.
    • Das Programm wurde auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Mai 2025 ins Leben gerufen.
    • Es sollen maximal 1.000.000 D-Aktien (ISIN: CNE1000031C1) zurückgekauft werden, was etwa 0,369 % des aktuellen D-Aktienkapitals entspricht.
    • Der Rückkaufpreis pro D-Aktie darf nicht mehr als 5 % über oder unter dem Eröffnungspreis im Xetra-Handel liegen.
    • Das Aktienrückkaufprogramm beginnt voraussichtlich am 21. Januar 2026 und endet am 13. Februar 2026.
    • Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden, um das D-Aktienkapital zu reduzieren.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Haier Smart Home ist am 27.04.2026.

    Der Kurs von Haier Smart Home lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0055EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,51 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0385EUR das entspricht einem Plus von +1,65 % seit der Veröffentlichung.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
