New Earth Resources kündigt Explorationspläne für sein Seltenerdmetallprojekt Red Wine an

Vancouver, British Columbia / 20. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aufnahme der Explorationsaktivitäten auf seinem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Red Wine (das „Projekt“) im Osten der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador bekannt zu geben.

Das Projekt erstreckt sich über rund 1.575 Hektar im Central Mineral Belt (CMB) von Labrador und ist vornehmlich von Lithologien des Red Wine Complex unterlagert, einschließlich peralkalischer vulkanischer, porphyrischer Gesteine sowie peralkalischer und alkalischer plutonischer Gesteine. Diese Formationen sind sehr aussichtsreich für eine REE-Mineralisierung und standen im Zentrum von auf REE, Zirkonium, Niob und Yttrium ausgerichteten Explorationsprogrammen, die in den vergangenen Jahrzehnten seit den 1970er-Jahren durchgeführt wurden.

Das Projekt liegt in der übergeordneten Red Wine Intrusive Suite, die peralkalische Granite und Syenite als Teil des North Red Wine Pluton und des South Red Wine Pluton aufweist und bei der in der Vergangenheit REE-haltige Minerale dokumentiert wurden. Bei historischen Programmen wurden mehrere Vorkommen von REE und dazugehörigen Rohstoffen im Bezirk entdeckt. Dazu gehören Two Tom (Nb, Be, REE), North Red Wine (U, Zr), Partridge River (Th) und Mann (Nb, Zr, Th), die in geologischem Zusammenhang mit den Playfair-Entdeckungen auf dem Projekt stehen. Die Analyse mehrerer historischer Stichproben aus dem Projekt lieferte Ergebnisse von mehr als 1 % TREO mit einem Höchstwert von 5,37 % TREO.

Das geplante Explorationsprogramm

Ziel dieser Explorationsphase ist es, im Rahmen eines systematischen Programms in zwei verschiedenen Maßstäben – regional und lokal – verschiedene Explorationsinformationsebenen zu generieren, die zur Eingrenzung des Gebiets sowie zur Ermittlung von Zielen mit Potenzial für die Auffindung einer REE-Mineralisierung beitragen sollen. Zudem soll die bestehende Mineralisierung innerhalb des Projektgebiets untersucht werden.

Regionale Ebene: Das geplante regionale Explorationsprogramm umfasst regionale Prospektionsarbeiten, geophysikalische Flugmessungen, Fernerkundungen und regionale Bodenprobenahmen.

- Prospektionsarbeiten: Ziel ist die Ermittlung von Ausbissen und die Entnahme von Proben.