Haier Smart Home: EU-Kennzeichnung nach MAR & Delegierter Verordnung
Haier Smart Home startet ein neues Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien an der Frankfurter Börse – mit klaren Vorgaben zu Volumen, Zeitraum und regulatorischem Rahmen.
Foto: maroke - stock.adobe.com
- Haier Smart Home Co., Ltd. plant ein Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien mit einem maximalen Volumen von bis zu 2.000.000 EUR.
- Im Rahmen des Programms sollen bis zu 1.000.000 D-Aktien zurückgekauft werden, was etwa 0,369 % des aktuellen D-Aktienkapitals entspricht.
- Der Rückkauf erfolgt über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse und beginnt am 21. Januar 2026, bis zum 13. Februar 2026.
- Der Aktienrückkauf unterliegt den Marktbedingungen und den geltenden Vorschriften, einschließlich der EU-Verordnung über Marktmissbrauch.
- Ein Finanzinstitut wird den Rückkauf im Namen der Gesellschaft durchführen, wobei die Entscheidungen unabhängig von Haier Smart Home getroffen werden.
- Das Programm kann jederzeit gestoppt oder unterbrochen werden, und alle Änderungen werden umgehend bekannt gegeben.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Haier Smart Home ist am 27.04.2026.
+5,30 %
+4,58 %
+2,73 %
+5,47 %
+8,89 %
+61,13 %
-13,52 %
+100,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte