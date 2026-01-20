JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Neutral'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 34,48 auf Tradegate (20. Januar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,66 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -3,76 %/+10,82 % bedeutet.