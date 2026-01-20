ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel für Commerzbank auf 36 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Neutral" trotz Kurszielanhebung.
- Bewertungsbasis auf Ende 2027 verschoben.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein gab seinen Schätzungen am Montagabend noch einen Feinschliff vor dem anstehenden Bericht zum vierten Quartal 2025. Er verschob zudem seine Bewertungsbasis um zwölf Monate weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 34,48 auf Tradegate (20. Januar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,66 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -3,76 %/+10,82 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 36 Euro
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Danke für die Info....das hat aber mit der coba überhaupt nix zu schaffen.Die DB hat darauf auch nicht reagiert.
betrifft wohl nur die UBS ( shortwetten auf Silber )🙈
Ich bin ja der Meinung, dass wir hier recht bald die 40 Euro Marke knacken und auch die 52 Euro in Reichweite sind.