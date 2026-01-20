Während sich Vertrauen in das Kreditsystem verschiebt, liegt die Chance in besseren Signalen, nicht in höheren Scores

VANCOUVER, B.C., 20. Januar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, hat heute seine Sichtweise zu den jüngsten Ergebnissen einer nationalen Umfrage dargelegt, über die ein kanadischer Hypotheken-Profi berichtet hat und die auf einen wachsenden Vertrauensverlust der Kanadier in das traditionelle Kreditsystem hinweisen.

Der Artikel mit dem Titel „Borrowers increasingly losing faith in Canadian credit system, survey shows“ hebt Ergebnisse der Credit Confidence Survey 2025 hervor. Demnach ist nahezu die Hälfte der Kanadier der Ansicht, dass der Aufbau einer Bonität heute schwieriger ist als für frühere Generationen. Die Ergebnisse spiegeln die wachsende Unzufriedenheit mit Kreditsystemen wider, die viele Verbraucher als undurchsichtig, veraltet und nicht mehr auf modernes Finanzverhalten abgestimmt empfinden.

„Inverite erachtet diese Ergebnisse als Beleg für einen umfassenderen Wandel“, sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite Insights Inc. „Das Finanzleben der Menschen hat sich weiterentwickelt, aber die Instrumente, die verwendet werden, um es zu verstehen, haben nicht damit Schritt gehalten. Wenn Kreditnehmer sich ausgeschlossen fühlen, liegt das selten an mangelndem Verantwortungsbewusstsein. Häufiger geht es darum, dass sie anhand von Signalen beurteilt werden, die nicht mehr widerspiegeln, wie Menschen ihre Finanzen verwalten.“

In Zeiten der Unsicherheit wird Vertrauen nicht durch radikale Veränderungen wiederhergestellt, sondern durch klarere Signale. Indem sie Kreditgebern dabei helfen, modernes Finanzverhalten genauer zu erkennen, kann eine datengetriebene Infrastruktur als stabilisierende Kraft fungieren, während sich Kreditsysteme weiterentwickeln.

Inverite ist davon überzeugt, dass die Wiederherstellung des Vertrauens in Kreditsysteme eine Verbesserung der Messung des Finanzverhaltens erfordert, indem bestehende Systeme durch aktuellere, transparentere und relevantere Daten ergänzt werden.

„Die Chance, die sich uns bietet, besteht darin, die Grundlagen für Kredite zu stärken, indem wir die Signale verbessern, auf die wir uns stützen“, fügte Herr Nanji hinzu. „Durch die Zusammenarbeit mit etablierten Kreditinstituten kann die Branche den Zugang erweitern, die Genauigkeit verbessern und mehr Vertrauen im gesamten Kreditökosystem aufbauen, während gleichzeitig die Strenge gewahrt bleibt, die Kreditgeber benötigen, um Risiken verantwortungsvoll zu managen.“