    Green Bridge Metals: Spannendes Unternehmensupdate jetzt verfügbar

    Green Bridge Metals startet 2026 mit voller Kraft: neue Bohrprogramme, frische Analysedaten und wachsender Präsenz in Minnesota treiben die Kupfer- und Titanprojekte voran.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Green Bridge Metals Corp. startet stark ins Jahr 2026 mit einer aktiven Explorationspipeline und mehreren kurzfristigen Katalysatoren in seinem Kupfer-, Nickel- und Titanportfolio.
    • Das Unternehmen plant, im Januar 2026 mit Bohrungen auf dem Kupferprojekt "Titac" zu beginnen und erwartet die Veröffentlichung der Analyseergebnisse für das Projekt "Skibo" im selben Monat.
    • "Titac" weist bedeutende potenzielle titanhaltige Ilmenitmineralisierung auf, mit einer Mineralressourcenschätzung von 46,6 Millionen Tonnen und 15 % TiO2.
    • Auf dem Kupferprojekt "Serpentine" sollen in der ersten Hälfte von 2026 grundlegende Umweltstudien und hydrogeologische Untersuchungen durchgeführt werden.
    • Green Bridge Metals baut seine operative Präsenz in Minnesota aus und stellt vor Ort Mitarbeiter ein, um das technische und operative Team zu erweitern.
    • Die Unternehmensmission umfasst die verantwortungsvolle Suche nach hochwertigen Kupfer- und kritischen Mineralvorkommen sowie den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit lokalen Gemeinden.

    Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1245EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,32 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1195EUR das entspricht einem Minus von -4,02 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:CA3929211025WKN:A3EW4S





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
