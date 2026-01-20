    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    HYPOPORT Aktie mit Kurssturz - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HYPOPORT Aktie bisher Verluste von -11,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Foto: Hypoport SE

    HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

    HYPOPORT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die HYPOPORT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,67 % im Minus. Der Kursrückgang der HYPOPORT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,67 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HYPOPORT, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,48 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HYPOPORT eine negative Entwicklung von -16,59 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,94 % geändert.

    HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,99 %
    1 Monat -14,40 %
    3 Monate -18,48 %
    1 Jahr -33,49 %

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 749,07 Mio.EUR € wert.

    Wachstum bei Europace stoppt im vierten Quartal


    Beim Finanzdienstleister Hypoport ist die Nachfrage nach Immobilienkrediten im vierten Quartal nach einem bis dahin starken Jahr leicht zurückgegangen. In den Monaten Oktober bis Dezember wurden auf Hypoports Plattform Europace ein Prozent weniger …

    HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    -11,81 %
    -18,15 %
    -13,85 %
    -25,10 %
    -40,90 %
    -18,75 %
    -81,06 %
    +77,30 %
    +537,43 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336



