DocMorris wächst dank E-Rezept in Deutschland kräftig - Höherer Verlust

Im vergangenen Jahr hatte Doc Morris einen Außenumsatz von 1,19 Milliarden Franken (ca 1,28 Mrd Euro), das waren 9,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. In lokaler Währung entsprach dies einem Plus von 11,1 Prozent. Damit erreichte das Unternehmen die eigene Zielsetzung eines Wachstums von mehr als 10 Prozent und übertraf zugleich leicht die Erwartungen von Analysten.

STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris ist 2025 kräftig gewachsen und hat die eigenen Umsatzziele erreicht. Wichtigster Treiber blieb das elektronische Rezept in Deutschland. Konzernweit könnte der bereinigte operative Verlust aber höher ausfallen als bisher in Aussicht gestellt, wie das Unternehmen am Dienstag bei Vorlage von Eckdaten mitteilte. An der Börse ging es zuletzt um fast fünf Prozent nach unten.

Im Vergleich wuchs Doc Morris aber weniger stark als der im MDax gelistete Konkurrent Redcare Pharmacy . Dieser hatte bereits Anfang Januar vorläufige Zahlen vorgelegt und über ein Umsatzplus von 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro berichtet.

Bei DocMorris legten derweil im vergangenen Jahr im Hauptmarkt Deutschland die Erlöse um 9,9 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken zu. Bei den rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) stiegen die Verkäufe um 31 Prozent auf 234,8 Millionen Franken, was allerdings etwas weniger war als von Analysten im Schnitt erwartet. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum.

Im sogenannten Non-Rx-Geschäft in Deutschland, das aus dem Geschäft mit nicht rezeptpflichtigen Medikamenten und digitalen Dienstleistungen besteht, stieg der Umsatz 2025 um 5,4 Prozent auf 887,9 Millionen Franken. Deutlichen Schub verbuchte 2025 das margenstarke Digitalgeschäft, in lokalen Währungen zogen die Umsätze hier um 110 Prozent an.

Zugleich passte die Online-Apotheke die Zielsetzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) an. Hier wird nun ein Verlust von 48 bis 52 Millionen Franken in Aussicht gestellt, statt wie bisher 35 bis 55 Millionen Verlust. Zugleich hält das Management an seinem Ziel fest, die operative Gewinnschwelle im Verlauf des Jahres 2026 zu erreichen. Der Break-even beim Free Cashflow wird weiterhin für das Jahr 2027 angestrebt. Die vollständigen Jahreszahlen für 2025 legt DocMorris am 19. März vor./jl/AWP/tav/err/jha/

