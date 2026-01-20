Wirtschaft
Dax startet deutlich im Minus - Nervosität wegen Grönland-Debatte
Die Nervosität der Anleger angesichts der Grönland-Forderungen von US-Präsident Donald Trump dauert an. "Die Grönland-Thematik hat sich bisher nicht wie erhofft entspannt, sondern bleibt ein sehr kritisches geopolitisches Thema", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das weitere negative Potential ist enorm und liegt weit über den angedrohten US-Zollsanktionen. Es betrifft zudem langanhaltende politische und militärische Bündnisse zwischen der EWU und den USA."
Die Nervosität der Marktteilnehmer nehme deswegen weiter zu und äußere sich auch in weiter anziehende Edelmetallpreisen, die das Gold auf Rekordniveaus von 4.700 USD heben. "Aus Asien wurden die Handelsimpulse weitestgehend ignoriert und auch die Sitzung der Peoples Bank of China stellt lediglich eine Randnotiz dar", so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1697 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8549 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,68 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes.
Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Schweizer ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners gekauft. ATP bietet wasserbasierte Spezialtapes für diverse Endmärkte an, unter anderem Automobil, Elektronik, Medizin oder Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und dürfte 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro erzielt haben, so Henkel
"Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die Ausweitung unseres Angebots und unserer Kompetenzen im Bereich von Klebebändern um ein breites Spektrum innovativer Klebstofflösungen weiter beschleunigen", wird Henkel-CEO Carsten Knobel in der Mitteilung zitiert.
Finanzielle Details zu dem Deal nannte Henkel nicht."
