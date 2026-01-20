    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Zalando-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie wieder auf 28 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt Ende Oktober 2025 notierte.

    Nachdem sich die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) nach ihrem Jahreshoch vom 18.2.25 bei 40,08 Euro bis zum 18.11.25, als die Aktie auf ein neues 12-Monatstief bei 21,09 Euro erreichte, nahezu halbiert hatte, konnte sie sich zuletzt wieder auf 25 Euro erholen.

    In der Erwartung eines beschleunigten Umsatzwachstums und höherer Kosteneffizienz habe der Online-Modehändler das Potenzial. Den Wertverlust aus dem Vorjahr aufzuholen. Deshalb bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 36 Euro ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie wieder auf 28 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt Ende Oktober 2025 notierte.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 25 Euro  

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 25 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ10RQ8, Bewertungstag 18.6.26, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,10 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro quotiert.

    Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 28 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,197 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,197 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM8KXN6, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,10 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,58 Euro (+81 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,066 Euro  

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,066 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FD0XTS3, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,10 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

    Legt die Zalando-Aktie auf 28 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,69 Euro (+60 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

