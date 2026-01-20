    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProximus AktievorwärtsNachrichten zu Proximus

    Cloud-Offensive

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Umbau soll das Netz schlauer – und das Geschäft größer machen

    Proximus tauscht zentrale Netzsysteme aus und setzt auf Cloud-Technologie von Nokia. Der Schritt soll neue 5G-Erlöse ermöglichen und Prozesse automatisieren.

    Cloud-Offensive - Dieser Umbau soll das Netz schlauer – und das Geschäft größer machen
    Foto: Sergio Bonilla - picture alliance / Connect Images

    Der belgische Telekomkonzern Proximus hat Nokia ausgewählt, um sein Online-Charging-System und sein Sprachkernnetz zu modernisieren. Dabei steigt das Unternehmen auf cloud-native Lösungen um, die die Automatisierung erhöhen und neue Geschäftsmodelle unterstützen sollen. Im Rahmen der Vereinbarung migriert Proximus seine komplette Kundenbasis aus Festnetz und Mobilfunk sowie mehr als 1.000 Produkte auf Nokias Lösung "Nokia Converged Charging" und ersetzt damit vollständig das bisherige Charging-System eines Wettbewerbers.

    Aus Sicht von Nokia schafft der Technologiewechsel die Grundlage für stärker automatisierte Netze. Cloud-native Lösungen lieferten "die Modularität, Automatisierung und Intelligenz, die erforderlich sind, um Netzwerke zunehmend selbstverwaltend, selbstoptimierend und selbstheilend zu machen", sagt Kal De, Senior Vice President Produkt und Technik bei Nokia. Durch die Modernisierung sei Proximus besser aufgestellt, "um innovative Dienstleistungen sicher bereitzustellen und neue Einnahmequellen aus aufkommenden Anwendungsfällen zu erschließen", die sich auf Anwendungsfelder wie Internet der Dinge, Inhalte, Gaming und Werbung erstreckten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nokia Corporation!
    Long
    4,64€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 5,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6,48€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 5,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ausbau des Sprachkernnetzes und der Steuerungssysteme

    Parallel zum Austausch des Abrechnungssystems führt Proximus weitere cloud-native Netzfunktionen von Nokia ein, darunter das Voice Core, Lösungen für das Management von Teilnehmerdaten sowie Policy-Systeme zur Steuerung des Datenverkehrs. Diese Komponenten sollen die Netzwerkautomatisierung verbessern und eine flexible Skalierung ermöglichen, wenn sich Nachfrage und Nutzungsmuster verändern.

    Zugleich sollen die Upgrades Proximus dabei helfen, seine Netze schrittweise in Richtung stärker autonomer Betriebsmodelle weiterzuentwickeln und neue 5G-Dienste zu monetarisieren. Damit verbindet der Konzern den technologischen Umbau direkt mit der Einführung zusätzlicher digitaler Erlösmodelle.

    Betrieb auf eigener Cloud-Infrastruktur

    Alle neuen Systeme werden auf der eigenen Cloud von Proximus betrieben. Zum Einsatz kommt Red Hat OpenShift als hybride Cloud-Anwendungsplattform auf Basis von Kubernetes, wodurch sich cloud-native Anwendungen in einer standardisierten Umgebung betreiben lassen, ohne die Kontrolle über geschäftskritische Netzfunktionen aus der Hand zu geben.

    Langjährige Partnerschaft als Basis

    Auch Proximus betont die Kontinuität der Zusammenarbeit. Nokia sei "ein langjähriger wichtiger Lieferant und vertrauenswürdiger Partner, der stets hochwertige Lösungen für verschiedene Bereiche liefert", sagt Laurent Claus, Leiter für Kern- und Kommunikationslösungen bei Proximus. Neben der Erfahrung bei sicherer Migration und Netzintegration erhalte Proximus "maßgeschneiderte Lösungen, die unseren Bedürfnissen entsprechen", so Claus weiter. Beide Unternehmen wollten nun gemeinsam "die nächste Phase der digitalen Transformation von Proximus zu beschleunigen".

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Cloud-Offensive Dieser Umbau soll das Netz schlauer – und das Geschäft größer machen Proximus tauscht zentrale Netzsysteme aus und setzt auf Cloud-Technologie von Nokia. Der Schritt soll neue 5G-Erlöse ermöglichen und Prozesse automatisieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     