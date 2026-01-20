Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 20.01. - MDAX schwach -1,42 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:54) bei 24.664,67 PKT und fällt um -1,16 %.
Top-Werte: adidas +0,97 %, Brenntag +0,82 %, Henkel VZ +0,68 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,45 %, Fresenius -2,25 %, SAP -1,86 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.945,19 PKT und fällt um -1,42 %.
Top-Werte: PUMA +2,14 %, K+S +1,31 %, HELLA +0,90 %
Flop-Werte: Hochtief -4,95 %, Carl Zeiss Meditec -4,91 %, TKMS -3,49 %
Der TecDAX steht bei 3.631,68 PKT und verliert bisher -1,28 %.
Top-Werte: Jenoptik +0,47 %, Deutsche Telekom -0,18 %, IONOS Group -0,18 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -4,91 %, SILTRONIC AG -4,33 %, Draegerwerk -3,71 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.865,63 PKT und verliert bisher -0,95 %.
Top-Werte: adidas +0,97 %, TotalEnergies +0,72 %, Anheuser-Busch InBev +0,51 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,45 %, Enel -1,96 %, Schneider Electric -1,95 %
Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 5.385,76 PKT und fällt um -1,21 %.
Top-Werte: Erste Group Bank +0,29 %, Raiffeisen Bank International +0,19 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 0,00 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,13 %, Andritz -2,94 %, Verbund Akt.(A) -2,81 %
Der SMI bewegt sich bei 13.132,50 PKT und fällt um -1,22 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,24 %, Alcon +0,83 %, Swisscom +0,31 %
Flop-Werte: ABB -2,13 %, Amrize -1,77 %, Holcim -1,56 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.029,67 PKT und fällt um -0,83 %.
Top-Werte: TotalEnergies +0,72 %, Renault +0,67 %, Carrefour +0,49 %
Flop-Werte: Kering -2,84 %, LEGRAND -2,34 %, Eurofins Scientific -1,99 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:40:32) bei 2.953,99 PKT und fällt um -1,17 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,26 %, Swedbank Shs(A) -0,22 %, Tele2 (B) -0,22 %
Flop-Werte: AstraZeneca -3,52 %, SKF (B) -2,56 %, ABB -2,13 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.570,00 PKT und gewinnt bisher +1,27 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,33 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,93 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,64 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,25 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,46 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,28 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.