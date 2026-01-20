Börsenstart Europa - 20.01. - MDAX schwach -1,42 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.945,19 PKT und fällt um -1,42 %. Top-Werte: PUMA +2,14 %, K+S +1,31 %, HELLA +0,90 % Flop-Werte: Hochtief -4,95 %, Carl Zeiss Meditec -4,91 %, TKMS -3,49 %

Der DAX steht aktuell (09:59:54) bei 24.664,67 PKT und fällt um -1,16 %. Top-Werte: adidas +0,97 %, Brenntag +0,82 %, Henkel VZ +0,68 % Flop-Werte: Siemens Energy -3,45 %, Fresenius -2,25 %, SAP -1,86 %

Der TecDAX steht bei 3.631,68 PKT und verliert bisher -1,28 %.

Top-Werte: Jenoptik +0,47 %, Deutsche Telekom -0,18 %, IONOS Group -0,18 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -4,91 %, SILTRONIC AG -4,33 %, Draegerwerk -3,71 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.865,63 PKT und verliert bisher -0,95 %.

Top-Werte: adidas +0,97 %, TotalEnergies +0,72 %, Anheuser-Busch InBev +0,51 %

Flop-Werte: Siemens Energy -3,45 %, Enel -1,96 %, Schneider Electric -1,95 %

Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 5.385,76 PKT und fällt um -1,21 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +0,29 %, Raiffeisen Bank International +0,19 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 0,00 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,13 %, Andritz -2,94 %, Verbund Akt.(A) -2,81 %

Der SMI bewegt sich bei 13.132,50 PKT und fällt um -1,22 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,24 %, Alcon +0,83 %, Swisscom +0,31 %

Flop-Werte: ABB -2,13 %, Amrize -1,77 %, Holcim -1,56 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.029,67 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: TotalEnergies +0,72 %, Renault +0,67 %, Carrefour +0,49 %

Flop-Werte: Kering -2,84 %, LEGRAND -2,34 %, Eurofins Scientific -1,99 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:40:32) bei 2.953,99 PKT und fällt um -1,17 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,26 %, Swedbank Shs(A) -0,22 %, Tele2 (B) -0,22 %

Flop-Werte: AstraZeneca -3,52 %, SKF (B) -2,56 %, ABB -2,13 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.570,00 PKT und gewinnt bisher +1,27 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,33 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,93 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,64 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,25 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,46 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,28 %