George Soros ist seit seinen legendären, milliardenschweren Wetten gegen das britische Pfund vor mehr als drei Jahrzehnten der Inbegriff des globalen Makro Traders. Für ihn sind Märkte keine neutralen Maschinen, sondern lebendige Organismen, die auf Erwartungen, Irrtümer und kollektive Stimmungen reagieren. Ein Gerücht in London, ein Zinssignal aus Washington, ein nervöser Kommentar aus Frankfurt am Main oder Tokio – alles kann der Funke sein, der eine Kette von Reaktionen auslöst.

Soros glaubt, dass Wahrnehmungen Realitäten formen und Realitäten wiederum Wahrnehmungen verstärken. Diese Rückkopplungsschleifen sind für ihn der wahre Motor der Märkte. Und genau hier beginnt auch die Welt des Daytradings: nicht bei perfekten Modellen oder rational handelnden Marktteilnehmern und absolut treffsicheren Prognosen, sondern bei der Fähigkeit, diese flüchtigen Momente zu erkennen, in denen Stimmung und Struktur auseinanderdriften.

Börsenerfolg kommt selten über Nacht und fällt schon gar nicht vom Himmel

Das Talent, aus den Unzulänglichkeiten der Börsenwelt maximalen eigenen Profit zu schlagen, muss dem heute 95-jährigen Soros ein sehr gutes Stück in die Wiege von 1930 gelegt worden sein. Doch zugleich können sich alle, die auch zum Trader werden möchten, vom Großmeister einiges abschauen. Das betrifft vor allem die Disziplin, die Ausdauer und die profunde Ausbildung.

Wer heute, in Zeiten von Dax-Rekorden, Gold-Hausse oder Bitcoin-Rallye, vom gefühlt immer schnelleren Auf und Ab der Kurse profitieren möchte, braucht nicht nur ultraschnelle Rechner, gute Broker, sondern auch das nötige Handwerkszeug. Denn der schnell gemachte Klick kann sich schnell als teurer Fehler erweisen und das Börsengeschäft leicht zur negativen Sucht werden. Daher: erst auf die Trader-Schulbank, mit Spielgeld erste Erfahrungen sammeln und dann erst „ab aufs virtuelle Parkett“.

Doch wer macht aus mir einen erfolgreichen Trader? Welche der vielen Tradings-Schulen, die hierzulande um Kundschaft werben, ist wirklich ihr Geld wert und verspricht nicht nur den schnellen Euro? Spoiler: Den gibt es an den Börsen auf Dauer für niemanden.

Die fünf Topanbieter für das Daytrading

Mehrere Vergleichsplattformen haben die führenden Trading-Ausbildungen untersucht – mit einem klaren Ergebnis: Trading.de liegt vorn. Gründer Andre Witzel setzt auf ein Modell, das Theorie, Praxis und persönliches Mentoring verbindet. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dabei nicht nur Strategien, sondern bekommen auch die mindestens genauso entscheidenden Bausteine Risikomanagement und mentale Stabilität vermittelt. Denn Daytrading ist kein Glücksspiel, sondern ein Handwerk, das man beherrschen sollte, bevor die ersten Trades im eigenen Depot landen.

Eine gute Ausbildung braucht transparente Kosten, realistische Erwartungen und praxisnahe Inhalte wie Live-Trades. Ebenso entscheidend ist individuelle Betreuung, denn ohne Feedback schleichen sich Fehler ein. Genau hier punktet Trading.de: mit persönlichem Coaching, Fallstudien, Community-Austausch sowie klaren Laufzeiten und Preisen.

Andere Anbieter setzen eigene Schwerpunkte, sind aber teuer im Vergleich. TradeNeon Academy überzeugt mit digitaler Flexibilität und Live-Sessions, bietet aber weniger tiefes Mentoring. WIFI Oberösterreich richtet sich an Einsteiger, die regionale Präsenz und Grundlagen schätzen. TradersClub24 lebt von einer aktiven Community, während Lüddemann Investments besonders auf Psychologie und Mindset fokussiert – allerdings mit weniger technischer Tiefe.

Alle fünf Anbieter kombinieren Theorie und Praxis, verzichten auf leere Versprechen und stellen nachhaltiges Lernen in den Mittelpunkt. Daytrading erfordert Können und Disziplin. Die passende Ausbildung ist der erste Schritt dorthin. George Soros dürfte applaudieren aus der Ferne.