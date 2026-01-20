ARTCLINE ernennt Peter Llewellyn-Davies zum Beiratsvorsitzenden & treibt Sepsis-Therapie voran
Mit einem erfahrenen Biotech-Strategen an der Spitze treibt ARTCLINE die Einführung einer neuartigen Zelltherapie gegen septischen Schock voran.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Peter Llewellyn-Davies wurde zum Vorsitzenden des Beirats der ARTCLINE GmbH ernannt, um die Kommerzialisierung einer innovativen Sepsis-Therapie voranzutreiben.
- Die ARTICE-Therapie zur Behandlung der Immundysfunktion bei septischem Schock soll im zweiten Halbjahr 2026 breit eingeführt werden.
- Llewellyn-Davies bringt umfangreiche Erfahrung aus der europäischen Biotech-Industrie mit, unter anderem als Gründer und CEO von ACCELLERATE Partners.
- Die ARTICE-Therapie nutzt allogene Spender-Immunzellen, um das Immunsystem von Patienten mit septischem Schock zu unterstützen.
- Aktuell wird die Therapie in der Multicenter-Studie ReActIF-ICE evaluiert, deren Ergebnisse Ende 2026 veröffentlicht werden sollen.
- ARTCLINE hat bereits alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Therapie in Deutschland erhalten.
