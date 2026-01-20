    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    ARTCLINE ernennt Peter Llewellyn-Davies zum Beiratsvorsitzenden & treibt Sepsis-Therapie voran

    Mit einem erfahrenen Biotech-Strategen an der Spitze treibt ARTCLINE die Einführung einer neuartigen Zelltherapie gegen septischen Schock voran.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Peter Llewellyn-Davies wurde zum Vorsitzenden des Beirats der ARTCLINE GmbH ernannt, um die Kommerzialisierung einer innovativen Sepsis-Therapie voranzutreiben.
    • Die ARTICE-Therapie zur Behandlung der Immundysfunktion bei septischem Schock soll im zweiten Halbjahr 2026 breit eingeführt werden.
    • Llewellyn-Davies bringt umfangreiche Erfahrung aus der europäischen Biotech-Industrie mit, unter anderem als Gründer und CEO von ACCELLERATE Partners.
    • Die ARTICE-Therapie nutzt allogene Spender-Immunzellen, um das Immunsystem von Patienten mit septischem Schock zu unterstützen.
    • Aktuell wird die Therapie in der Multicenter-Studie ReActIF-ICE evaluiert, deren Ergebnisse Ende 2026 veröffentlicht werden sollen.
    • ARTCLINE hat bereits alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Therapie in Deutschland erhalten.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
