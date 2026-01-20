Vom Nischen-Biotech zum Retail-Hype: Diese Aktie dreht brutal auf

Den Auftakt machte vergangenen Dienstag die Meldung, dass ANKTIVA – ein Immuntherapeutikum des Unternehmens – "in zwei klinischen Studien mit 151 Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs eine statistisch signifikante Wiederherstellung des Immunsystems gezeigt hat". Am Mittwoch folgte die Nachricht, dass Saudi-Arabien ANKTIVA sowohl für Blasenkrebs als auch für nicht-kleinzelligen Lungenkrebs zugelassen hat. Am Donnerstag meldete das Management dann einen Absatzanstieg von 750 Prozent im Jahr 2025, woraufhin die Aktie um mehr als 30 Prozent sprang.

ImmunityBio hat einen der spektakulärsten Kurssprünge des Jahres verzeichnet – und wird für viele Privatanleger zum nächsten Short-Squeeze-Kandidaten. Das stark geshortete Biotech-Unternehmen hat innerhalb einer Woche eine Serie positiver Studiendaten veröffentlicht, die den Aktienkurs regelrecht explodieren lassen. Die Aktie hatte sich in der vergangenen Woche nahezu verdoppelt, seit Jahresbeginn kommen die Titel auf einen Kurszuwachs von 179 Prozent. Nach diesem starken Anstieg konsolidiert die Aktie am Dienstag vorbörslich leicht.

Am Freitag meldete ImmunityBio zwei weitere starke Ergebnisse aus laufenden Studien. In einer Behandlung für eine seltene Krebsform des Lymphsystems (Waldenström-Lymphom) zeigte eine neue Zelltherapie beeindruckende Resultate: Vier schwer erkrankte Patienten, bei denen bisherige Behandlungen nicht mehr wirkten, bekamen acht ambulante Behandlungsrunden einer neuartigen Therapie plus dem Medikament Rituximab. Das Ergebnis: Alle Patienten sprachen an, zwei davon sind seit 7 bzw. 15 Monaten krebsfrei – und zwar ohne weitere Behandlung. Zudem gab es keine schweren Nebenwirkungen.

Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass eine weitere Studie zu ANKTIVA – einer Therapie für eine frühe Form von Blasenkrebs – zu über 85 Prozent fertig rekrutiert ist. Der Abschluss wird für das zweite Quartal erwartet, ein FDA-Zulassungsantrag soll Ende 2026 eingereicht werden.

Diese Serie positiver Nachrichten löste eine enorme Kaufwelle aus. Viele Anleger greifen zu, weil die Daten besser sind als erwartet – andere wetten darauf, dass durch die hohe Zahl leerverkaufter Aktien ein Short-Squeeze entstehen könnte. Zwar waren Ende 2025 noch 36,5 Prozent der Aktien gegen das Unternehmen gewettet, doch allein das Handelsvolumen von Mittwoch bis Freitag lag bei über 150 Millionen Aktien. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass der Kursanstieg derzeit eher durch die Flut guter Nachrichten als durch einen klassischen Short-Squeeze getrieben wird.

Trotzdem dominiert ImmunityBio derzeit die Kleinanleger-Foren: Auf Reddit, im Subreddit r/ShortSqueeze zählten zwei der drei populärsten Threads am Freitag zum Biotech-Titel, darunter ein WallStreetBets-Post mit einer neuen Position von über 90.000 US-Dollar. Der Markt preist nun ein, dass die Short-Seite angesichts der Datenflut zunehmend unter Druck geraten könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die ImmunityBio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -29,08 % und einem Kurs von 4,593EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.





