    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA klärt auf: "Money Mules" - Wenn dein Konto zum...

    Für Sie zusammengefasst
    • Money Mules sind Schlüssel zur Geldwäsche.
    • Junge Erwachsene oft Ziel von Betrügern.
    • FMA warnt vor unseriösen Jobangeboten.
    APA ots news - FMA klärt auf: Money Mules - Wenn dein Konto zum...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: FMA klärt auf: "Money Mules" - Wenn dein Konto zum Tatwerkzeug wird

    Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der
    Finanzmarktaufsicht (FMA) erklärt ein verbreitetes Hilfsmittel der Geldwäscherei

    Wien (APA-ots) - "Money Mules, also Personen, die ihr Bankkonto für Geldtransfers zur
    Verfügung stellen, sind ein wichtiger und weit verbreiteter Baustein bei der Verschleierung illegaler Geldströme. Darauf weist die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in ihrem neuen Kurzvideo "1 Minute - 1 Begriff" hin. Diese "Geldesel" werden von Kriminellen häufig über soziale Medien, täuschend echte Jobangebote oder Betrugsmaschen wie Romance-Scams angeworben. Sie kommen vor allem in cybergestützten Betrugsformen, darunter Phishing, Hacking und Authority Scam, zum Einsatz, bei denen Täter gestohlene Gelder rasch weiterleiten müssen.

    Zudem werden Money Mules regelmäßig in breiter organisierte Kriminalitätsformen eingebunden, etwa im Zusammenhang mit Erträgen aus Drogen- und Menschenhandel oder anderen deliktischen Aktivitäten, die über ihre Konten gewaschen werden. Prävention und Bewusstseinsbildung sind wesentlich, da grundsätzlich jede und jeder - unabhängig von Alter oder Beruf - ins Visier solcher Netzwerke geraten kann. In einer konzertierten Europol-Aktion gegen Money Mules wurden im Jahr 2023 europaweit 10.759 Money Mules identifiziert, begleitet von rund 100 Millionen an gemeldeten Schäden - nur die Spitze eines größeren Eisbergs.

    Insbesondere junge Erwachsene werden überdurchschnittlich häufig über vermeintlich attraktive Jobinserate im Internet und auf Social Media angesprochen. Diese versprechen schnelles Geld ohne viele Vorkenntnisse und meist bequem von zu Hause. Die FMA warnt eindrücklich davor, solche Jobangebote leichtfertig anzunehmen. Oft steckt dahinter die Rekrutierung als "Money Mule". Wer darauf eingeht unterstützt - ob bewusst oder unbewusst - Geldwäsche, eine strafbare Handlung, die ernste rechtliche Konsequenzen haben kann.

    Die FMA empfiehlt:

    -

    Hinterfragen Sie lukrative Jobangebote kritisch.

    -

    Geben Sie niemals Ihre Kontodaten leichtfertig an Dritte weiter.

    -

    Überweisen Sie kein Geld für andere - auch nicht einmalig.

    -

    Bei Verdacht: Melden Sie sich bei der Polizei oder direkt bei der FMA.

    Mit diesem Video startet die FMA die zweite Staffel ihrer Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff". In diesem Format werden wichtige Finanzbegriffe kurz und bündig für alle leicht verständlich erklärt. Alle Videos dieser Reihe sind auf dem FMA-Instagram-Kanal @ redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden.

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0031 2026-01-20/10:00






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FMA klärt auf: "Money Mules" - Wenn dein Konto zum... APA ots news: FMA klärt auf: "Money Mules" - Wenn dein Konto zum Tatwerkzeug wird Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der Finanzmarktaufsicht (FMA) erklärt ein verbreitetes Hilfsmittel der Geldwäscherei Wien (APA-ots) - "Money Mules, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     