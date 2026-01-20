AKTIE IM FOKUS
Hypoport sacken ab - Händler: schwaches Schlussquartal
- Anleger verkaufen Aktien von Hypoport stark.
- Kurs fiel um 12% auf 108,80 Euro, Tief seit Nov.
- Schwaches Schlussquartal enttäuscht Markterwartungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Aktienverkäufen haben Anleger am Dienstag auf Transaktionszahlen von Hypoport für deren Plattform Europace reagiert. Die im SDax enthaltenen Titel sackten um 12 Prozent auf 108,80 Euro ab auf den niedrigsten Stand seit Mitte November. Sie beendeten damit die jüngste Stabilisierung über der Marke von 120 Euro.
Ein Händler sprach mit Blick auf Europace von einem überraschend schwachen Schlussquartal. Daher sei der Anstieg 2025 hinter der Markterwartung zurückgeblieben. Es deute sich an, dass die Wachstumszahlen von Europace mittlerweile hinter denen des Gesamtmarktes zurückbleiben./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 17.783 auf Ariva Indikation (20. Januar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -19,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,29 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 739,44 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +84,16 %/+192,82 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HYPOPORT - 549336 - DE0005493365
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HYPOPORT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Kannst du das auch begründet oder proletest du einfach gerne?"
Nein. Rumproleten ist nicht mein Thema.
Die Begründung meines Beitrags:
Bin beim Schauen eures Videos eingeschlafen.
Ist mir noch nie passiert.
Deine schriftlichen Beiträge/Analysen sind in der Regel sehr lesenswert. Aber die Kommunikation in eurem Video ist einfach super einschläfernd.
Auch, dass dein Gesprächspartner, während du redest, sich mit Dingen beschäftigt die sich außerhalb des Kamerablickfelds befinden, anstatt dir aufmerksam zuzuhören - sowas ist dir gegenüber respektlos und geht gar nicht.
Chaeckas Hinweis auf Kommunikationsberatung macht da schon Sinn.
Damit sich nicht jeder durch das endlose blutleere Gefasel quälen muss: Hypoport kommt nach 49 Minuten dran:
Bin ich der Einzige, der die Botschaft dieses Beitrags nicht erfassen kann?