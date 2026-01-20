    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    AKTIE IM FOKUS

    Hypoport sacken ab - Händler: schwaches Schlussquartal

    • Anleger verkaufen Aktien von Hypoport stark.
    • Kurs fiel um 12% auf 108,80 Euro, Tief seit Nov.
    • Schwaches Schlussquartal enttäuscht Markterwartungen.
    AKTIE IM FOKUS - Hypoport sacken ab - Händler: schwaches Schlussquartal
    Foto: Hypoport SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Aktienverkäufen haben Anleger am Dienstag auf Transaktionszahlen von Hypoport für deren Plattform Europace reagiert. Die im SDax enthaltenen Titel sackten um 12 Prozent auf 108,80 Euro ab auf den niedrigsten Stand seit Mitte November. Sie beendeten damit die jüngste Stabilisierung über der Marke von 120 Euro.

    Ein Händler sprach mit Blick auf Europace von einem überraschend schwachen Schlussquartal. Daher sei der Anstieg 2025 hinter der Markterwartung zurückgeblieben. Es deute sich an, dass die Wachstumszahlen von Europace mittlerweile hinter denen des Gesamtmarktes zurückbleiben./bek/jha/

    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 17.783 auf Ariva Indikation (20. Januar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -19,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 739,44 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +84,16 %/+192,82 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
