Hypoport sacken ab - Händler: schwaches Schlussquartal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 17.783 auf Ariva Indikation (20. Januar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -19,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,29 %.

Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 739,44 Mio..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +84,16 %/+192,82 % bedeutet.