Cannabis-Aktien 2026: Neuer Boom oder Crash? Was Anleger jetzt wissen müssen

Seit Jahren leiden Cannabis-Aktien. Das Vertrauen von Anlegern und Investoren schwand in der Zeit schneller, als Schnee in der Mai-Sonne. Tilray, Canopy & Co. mussten zahlreiche Rückschläge verkraften. Die Stimmung war schlecht. Der Sektor wirkte lethargisch. Und dann kam Trump und unterzeichnete im Dezember 2025 eine Executive Order , die den festgefahrenen Rescheduling-Prozess der Drug Enforcement Administration (DEA) beschleunigen soll und somit neue Hoffnungen schürte. Im Vorfeld der Unterzeichnung schossen die Aktienkurse in die Höhe. Mit der Unterzeichnung durch Trump setzten jedoch massive Gewinnmitnahmen ein. Der Rescheduling-Prozess wird 2026 maßgeblich die Entwicklung im Cannabis-Sektor prägen.

Die DEA wird formal darüber entscheiden, ob Cannabis von Schedule I in Schedule III wandert. Für die Cannabis-Unternehmen wäre eine Neuklassifizierung noch 2026 ein „Lottogewinn“ und würde ihnen zahlreiche Erleichterungen in der Geschäftstätigkeit bringen. Die Neueinstufung könnte dem ganzen Sektor einen gewaltigen Schub geben. Doch wie wahrscheinlich ist eine Neueinstufung bereits im laufenden Jahr?

Trump hat mit der Unterzeichnung der Executive Order die Richtung vorgegeben. Entscheiden wird die DEA. Die DEA ist eine Behörde und bestach in der Vergangenheit nicht unbedingt durch ein atemberaubendes Arbeitstempo. Das zeigte sich nicht zuletzt am zurückliegenden Rescheduling-Prozess selbst. Hier gab es immer wieder Verzögerungen. Kurzum – Der Abschluss des Prüfprozesses durch die DEA in 2026 ist zwar theoretisch möglich, würde aber in diesem Tempo überraschen.

Chancen und Risiken 2026 für Cannabis-Aktien

Im besten Fall nimmt der DEA-Prüfprozess Fahrt auf. Selbst wenn es mit einem Abschluss in 2026 nichts werden sollte, wäre das nicht sonderlich dramatisch – solange der Markt den Eindruck hat, dass die Mühlen der DEA arbeiten und es vorwärts geht. Entsprechend dürfte das größte Risiko wohl auch von überraschend auftretenden Verzögerungen ausgehen – von diesen gab es in der Vergangenheit bekanntlich einige. Die DEA ist und bleibt das Zünglein an der Waage.

Quartalsberichtssaison als potenzieller Kurstreiber für Cannabis-Aktien

Die Quartalsberichtssaison wirft auch im Cannabis-Sektor ihre Schatten voraus. Mit Tilray Brands veröffentlichte bereits Anfang Januar ein wichtiges Unternehmen aktuelle Quartalsergebnisse. Diese fielen überraschend robust aus. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Der Start ist die Berichtssaison ist gelungen. Nun müssen andere Unternehmen nachlegen. Vor allem den Finanzergebnissen von Aurora Cannabis, Canopy Growth, Cronos, Curaleaf, Trulieve und nicht zuletzt Green Thumb Industries wird man große Aufmerksamkeit schenken. Einzelne Lichtblicke wird es geben. Die Frage ist jedoch: überzeugen die Ergebnisse in der Breite? Denn nur so lässt sich Aufbruchsstimmung kreieren.

Fazit - Neuer Boom oder Crash?

Die Antwort auf die Frage dürfte maßgeblich von der Entscheidung der DEA und der Dauer des Prüfprozesses abhängen. In den nächsten Wochen und Monaten ist immer wieder mit Rallyeversuchen zu rechnen – möglicherweise geben zunächst starke Quartalszahlen entsprechende Impulse. In der jüngeren Vergangenheit war es jedoch so, dass Rallyeversuche ein schnelles Ende fanden und regelmäßig in heftigen Abverkäufen mündeten. Erst, wenn die Stimmung dreht, Vertrauen zurückkehrt und es einer Rallye gelingen sollte, Nachhaltigkeit und Relevanz zu entwickeln, stünde wohl eine Trendwende bei Cannabis-Aktien bevor. Geduld bleibt zunächst eine gefragte Tugend.

Nun ist es mit Vergleichen immer so eine Sache, aber der Cannabis-Sektor wäre nicht der erste Sektor, der eine Art Wiederauferstehung feiern würde – angesichts der Rekordjagd von Gold und Silber in diesen Tagen ist es fast schon vergessen, aber zahlreiche Gold- und Silberproduzenten standen vor etwas mehr als 10 Jahren quasi mit dem Rücken zur Wand – die Auswirkungen der Finanzkrise hatten den Gold-Silbersektor damals zu Boden geworfen. Ein quälender Bereinigungsprozess legte damals jedoch den Grundstein für die nachhaltige Erholung der Gold- und Silberproduzenten. Dieser Bereinigungsprozess läuft im Cannabis-Sektor noch; obgleich er bereits recht weit fortgeschritten ist.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte