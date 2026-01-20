BARCLAYS stuft DocMorris auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie die mit "Overweight" bewerteten Titel von Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,26 % und einem Kurs von 6,398EUR auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sarah Roberts

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

