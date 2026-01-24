Kluft wird größer: Was der US-Konsum plötzlich verrät

Die amerikanische Wirtschaft nimmt zunehmend eine "K-förmige" Gestalt an. Das bedeutet, dass es wohlhabenden Konsumenten gut geht und sie ihr Geld frei ausgeben können, während Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu kämpfen haben und sparen müssen. In den aktuellen Marktrealitäten der USA sieht das folgendermaßen aus: Wohlhabende profitieren von der Wertsteigerung ihrer Häuser in einem von Angebotsknappheit geprägten Immobilienmarkt. Nahezu alle anderen geraten aufgrund eines unsicheren Arbeitsmarktes, hoher Zinssätze und Inflation ins Straucheln.

Preise für Neuwagen steigen seit über einem Jahr kontinuierlich, wobei sich das Tempo der Steigerungen in den letzten Monaten beschleunigt hat. Wie The Daily Beast berichtete, ist das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre Amerikas im letzten Jahr um 698 Milliarden US-Dollar gestiegen.