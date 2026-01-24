    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    K-förmige Wirtschaft

    877 Aufrufe 877 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kluft wird größer: Was der US-Konsum plötzlich verrät

    In den USA wird die Kluft größer: Reiche profitieren von Immobilien und Aktien, während die Armen unter hohen Preisen und Inflation leiden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kluft zwischen Reichen und Armen wächst in den USA.
    • Wohlhabende profitieren von Immobilien und Aktien.
    • Einkommensschwache kämpfen mit Inflation und Preisen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    K-förmige Wirtschaft - Kluft wird größer: Was der US-Konsum plötzlich verrät
    Foto: OpenAI

    Die amerikanische Wirtschaft nimmt zunehmend eine "K-förmige" Gestalt an. Das bedeutet, dass es wohlhabenden Konsumenten gut geht und sie ihr Geld frei ausgeben können, während Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu kämpfen haben und sparen müssen. In den aktuellen Marktrealitäten der USA sieht das folgendermaßen aus: Wohlhabende profitieren von der Wertsteigerung ihrer Häuser in einem von Angebotsknappheit geprägten Immobilienmarkt. Nahezu alle anderen geraten aufgrund eines unsicheren Arbeitsmarktes, hoher Zinssätze und Inflation ins Straucheln.

    Preise für Neuwagen steigen seit über einem Jahr kontinuierlich, wobei sich das Tempo der Steigerungen in den letzten Monaten beschleunigt hat. Wie The Daily Beast berichtete, ist das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre Amerikas im letzten Jahr um 698 Milliarden US-Dollar gestiegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coca-Cola!
    Long
    67,18€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    78,47€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Chipotle senkte vor kurzem zum dritten Mal in Folge seine Gewinnprognose, da die Kernzielgruppe der Kette – jüngere Konsumenten mit geringerem Einkommen – "immer weniger Guacamole bestellt" und ihre Ausgaben reduziert. Coca-Cola verzeichnet zwar Wachstum bei seinen Premiummarken wie Topo Chico, Smartwater und Fairlife, reduziert aber gleichzeitig die Größen und Preise seiner günstigeren Marken, um den Absatz bei einkommensschwachen Kunden anzukurbeln.

    Dass eine K-förmige Wirtschaft nicht unbedingt etwas schlechtes sein muss, meint John Authers von Bloomberg. Er argumentiert damit, dass ärmere Amerikaner von niedrigeren Zinsen der Federal Reserve profitieren würden, was wiederum den Wohlstand und die Konsumausgaben der Reichen stärken würde. Aus makroökonomischer Sicht seien schlechte Zeiten für die Armen nicht so schlimm, wenn sie durch Gewinne für die Reichen ausgeglichen würden.

    Reuters berichtete dagegen, dass der der amerikanischen Wirtschaft eine Instabilität drohe, da einkommensschwächere Verbraucher zu kämpfen haben. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    K-förmige Wirtschaft Kluft wird größer: Was der US-Konsum plötzlich verrät In den USA wird die Kluft größer: Reiche profitieren von Immobilien und Aktien, während die Armen unter hohen Preisen und Inflation leiden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     