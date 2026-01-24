K-förmige Wirtschaft
Kluft wird größer: Was der US-Konsum plötzlich verrät
In den USA wird die Kluft größer: Reiche profitieren von Immobilien und Aktien, während die Armen unter hohen Preisen und Inflation leiden.
- Kluft zwischen Reichen und Armen wächst in den USA.
- Wohlhabende profitieren von Immobilien und Aktien.
- Einkommensschwache kämpfen mit Inflation und Preisen.
Die amerikanische Wirtschaft nimmt zunehmend eine "K-förmige" Gestalt an. Das bedeutet, dass es wohlhabenden Konsumenten gut geht und sie ihr Geld frei ausgeben können, während Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu kämpfen haben und sparen müssen. In den aktuellen Marktrealitäten der USA sieht das folgendermaßen aus: Wohlhabende profitieren von der Wertsteigerung ihrer Häuser in einem von Angebotsknappheit geprägten Immobilienmarkt. Nahezu alle anderen geraten aufgrund eines unsicheren Arbeitsmarktes, hoher Zinssätze und Inflation ins Straucheln.
Preise für Neuwagen steigen seit über einem Jahr kontinuierlich, wobei sich das Tempo der Steigerungen in den letzten Monaten beschleunigt hat. Wie The Daily Beast berichtete, ist das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre Amerikas im letzten Jahr um 698 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Chipotle senkte vor kurzem zum dritten Mal in Folge seine Gewinnprognose, da die Kernzielgruppe der Kette – jüngere Konsumenten mit geringerem Einkommen – "immer weniger Guacamole bestellt" und ihre Ausgaben reduziert. Coca-Cola verzeichnet zwar Wachstum bei seinen Premiummarken wie Topo Chico, Smartwater und Fairlife, reduziert aber gleichzeitig die Größen und Preise seiner günstigeren Marken, um den Absatz bei einkommensschwachen Kunden anzukurbeln.
Dass eine K-förmige Wirtschaft nicht unbedingt etwas schlechtes sein muss, meint John Authers von Bloomberg. Er argumentiert damit, dass ärmere Amerikaner von niedrigeren Zinsen der Federal Reserve profitieren würden, was wiederum den Wohlstand und die Konsumausgaben der Reichen stärken würde. Aus makroökonomischer Sicht seien schlechte Zeiten für die Armen nicht so schlimm, wenn sie durch Gewinne für die Reichen ausgeglichen würden.
Reuters berichtete dagegen, dass der der amerikanischen Wirtschaft eine Instabilität drohe, da einkommensschwächere Verbraucher zu kämpfen haben.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion