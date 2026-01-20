    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    689 Aufrufe 689 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Es beginnt: Kapitalmärkte ziehen Trump den Stecker!

    Damit werden die Schulden der USA immer weniger tragfähig - und dass das alles ein Mißtrauensvotum gegen die Politik von Trump ist, sieht man auch daran, dass Gold erstmals über die Marke von 4700 Dollar steigt

    Die Revolte der Kapitalmärkte gegen Donald Trump beginnt: die Aktienkurse fallen, die Kapitalmarkt-Zinsen schießen in die Höhe! Damit werden die Schulden der USA immer weniger tragfähig - und dass das alles ein Mißtrauensvotum gegen die Politik von Trump ist, sieht man auch daran, dass Gold erstmals über die Marke von 4700 Dollar steigt. Heute kommt Trump nach Davos - wird er dort vielleicht sogar deeskalieren und wieder TACO machen? Die Europäer dürften dem US-Präsidenten klar machen, dass vor allem Europa das Leben der Amerikaner über ihren Verhältnissen finanziert als  größter Gläubiger (EU + Großbritannien) mit Asien (vor allem Japan und China). Wann ist der durch die Kapitalmärkte verursachte Schmerz groß genug, dass Trump zurück rudert wegen Grönland?

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.460,90€
    Basispreis
    21,71
    Ask
    × 10,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.242,96€
    Basispreis
    26,32
    Ask
    × 9,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Webinar mit Till Kleinlein - hier anmelden (22.01., 19Uhr):
    https://pro.finanzmarktwelt.de/trading-webinar-anmeldung

    3. Dax und US-Aktien fallen – Trump und global steigende Anleiherenditen!

     

    Das Video "Es beginnt: Kapitalmärkte ziehen Trump den Stecker! " sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Es beginnt: Kapitalmärkte ziehen Trump den Stecker! Die Revolte der Kapitalmärkte gegen Donald Trump beginnt: die Aktienkurse fallen, die Kapitalmarkt-Zinsen schießen in die Höhe!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     