Es beginnt: Kapitalmärkte ziehen Trump den Stecker!

Die Revolte der Kapitalmärkte gegen Donald Trump beginnt: die Aktienkurse fallen, die Kapitalmarkt-Zinsen schießen in die Höhe! Damit werden die Schulden der USA immer weniger tragfähig - und dass das alles ein Mißtrauensvotum gegen die Politik von Trump ist, sieht man auch daran, dass Gold erstmals über die Marke von 4700 Dollar steigt. Heute kommt Trump nach Davos - wird er dort vielleicht sogar deeskalieren und wieder TACO machen? Die Europäer dürften dem US-Präsidenten klar machen, dass vor allem Europa das Leben der Amerikaner über ihren Verhältnissen finanziert als größter Gläubiger (EU + Großbritannien) mit Asien (vor allem Japan und China). Wann ist der durch die Kapitalmärkte verursachte Schmerz groß genug, dass Trump zurück rudert wegen Grönland?

