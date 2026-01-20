    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Goldman setzt den Rotstift an

    Carl Zeiss Meditec im Kurskeller: Analysten senken Kursziel drastisch

    Goldman Sachs senkt das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro und stuft die Aktie auf "Neutral" herab. Ein schwaches erstes Quartal und strukturelle Probleme belasten den Kurs stark.

    • Goldman Sachs senkt Kursziel auf 42 Euro, "Neutral".
    • Aktie von Carl Zeiss Meditec fällt um fast 5 Prozent.
    • Nettogewinn sinkt, Dividende auf 60 Cent gekürzt.
    Goldman setzt den Rotstift an - Carl Zeiss Meditec im Kurskeller: Analysten senken Kursziel drastisch
    Nach einer drastischen Abstufung durch die US-Großbank Goldman Sachs fällt die Aktie des Medizintechnikspezialisten Carl Zeiss Meditec am Dienstag um fast 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit 9 Jahren. Die Analysten kappen das Kursziel für die Jenaer von 54 auf 42 Euro und stufen die Aktien von "Buy" auf "Neutral" ab.

    Analyst Richard Felton begründet diesen Schritt mit einem schwachen Ausblick für das erste Quartal 2026 und einer operativen Ergebnisschätzung, die nun etwa zwei Prozent unter den Marktkonsens fällt. Die Aktie befindet sich damit weiterhin in einem schwierigen Umfeld, das sich in der derzeit niedrigen Bewertung widerspiegelt.

    Carl Zeiss Meditec kämpft seit Jahren mit einem dramatischen Kursrückgang. Im Januar 2026 notierte die Aktie bei rund 38 bis 40 Euro, was einen Rückgang von mehr als 70 Prozent gegenüber den Höchstständen von 2021 bedeutet. Trotz eines Umsatzwachstums von 7,8 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25 auf 2,23 Milliarden Euro steht das Unternehmen weiterhin unter Druck. Besonders das Gerätegeschäft wuchs langsamer als erwartet, während der Bereich der Verbrauchsmaterialien stärker zulegte.

    Der Nettogewinn sank von 179 Millionen Euro auf 141 Millionen Euro, bedingt durch hohe Investitionen, Währungseffekte und Restrukturierungskosten. Auch bei der Dividende wurde der Rotstift angesetzt. 2025 erhielten Anleger nur noch 60 Cent, nach 1,10 Euro im Jahr zuvor. Für 2026 erwartet Carl Zeiss Meditec ein moderates Umsatzwachstum und eine Verbesserung der EBITA-Marge auf 12,5 Prozent, wobei das langfristige Ziel bei 16 bis 20 Prozent liegt.

    Der dramatische Kursrückgang von Carl Zeiss Meditec ist vor allem auf eine extreme Überbewertung im Jahr 2021 zurückzuführen, als die Aktie mit einem KGV von über 60 bis 80 gehandelt wurde. Nach dem Ende der Corona-Euphorie geriet die Aktie in eine mehrjährige Abwärtsspirale. Besonders der schwache chinesische Markt, der von staatlichen Beschaffungsprogrammen und einer stagnierenden Konjunktur betroffen ist, drückte auf die Margen. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,57 % und einem Kurs von 35,60EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.


