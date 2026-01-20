    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS/US-Finanzminister zur Zollfrage

    'Entspannt euch'

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa bleibt US-Verbündeter trotz Grönland-Konflikt.
    • NATO-Mitgliedschaft der USA ist nicht gefährdet.
    • Optimismus für Lösung im Zollstreit, keine Eskalation.
    DAVOS/US-Finanzminister zur Zollfrage - 'Entspannt euch'
    DAVOS (dpa-AFX) - US-Finanzminister Scott Bessent sieht Europa trotz der Auseinandersetzung um Grönland weiter als Verbündeten der USA. Die Nato-Mitgliedschaft der Amerikaner stehe nicht infrage, man bemühe sich gemeinsam um ein Ende des Ukraine-Kriegs. "Natürlich ist Europa ein Verbündeter", sagte Bessent am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft Grönlands haben können."

    Der Finanzminister zeigte sich optimistisch für eine Lösung des neuen Zollstreits. "Entspannt euch. Ich bin zuversichtlich, dass die Staats- und Regierungschefs die Situation nicht eskalieren lassen werden", sagte er. Er rechne mit einem Ergebnis, "das für alle, für die nationale Sicherheit, für die USA und für Europa sehr positiv ist"./tam/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
