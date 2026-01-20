'Wetten, dass..?'-Gerüchte um die Kaulitz-Zwillinge

MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF tut sich mit den Kaulitz-Zwillingen zusammen und nährt damit Spekulationen über eine Rückkehr des Showklassikers "Wetten, dass..?". Auf Anfrage teilte der Sender mit: "Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein Update." Der Branchendienst dwdl.de berichtet von einem "Wetten, dass..?"-Comeback noch in diesem Jahr.

Ein Social-Media-Post der Mainzer Öffentlich-Rechtlichen zeigt seit Montagabend auf Instagram die beiden Musiker der Band Tokio Hotel ("Durch den Monsun") mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows.