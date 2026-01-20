    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    'Wetten, dass..?'-Gerüchte um die Kaulitz-Zwillinge

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF tut sich mit den Kaulitz-Zwillingen zusammen und nährt damit Spekulationen über eine Rückkehr des Showklassikers "Wetten, dass..?". Auf Anfrage teilte der Sender mit: "Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein Update." Der Branchendienst dwdl.de berichtet von einem "Wetten, dass..?"-Comeback noch in diesem Jahr.

    Ein Social-Media-Post der Mainzer Öffentlich-Rechtlichen zeigt seit Montagabend auf Instagram die beiden Musiker der Band Tokio Hotel ("Durch den Monsun") mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows.

    Kampagne auf Instagram

    "Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY . ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?" Eine tragende Rolle bei "Wetten, dass..?" wurde nicht erwähnt und vom Sender auch zunächst nicht bestätigt.

    Allerdings berichtete der renommierte Branchendienst dwdl.de explizit von solchen Plänen. Das ZDF hole "Wetten, dass..?" nach drei Jahren Pause im Dezember wieder zurück. Es gebe auch bereits ein Datum: 5. Dezember./bok/DP/jha






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
