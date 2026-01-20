AKTIE IM FOKUS
Salzgitter kurz auf Hoch seit 2018 dank Oddo BHF
- Salzgitter-Aktien steigen dank Kaufempfehlung um 8,4%
- Höchststand seit Anfang 2018 bei 49,82 Euro erreicht
- Analyst erhöht Kursziel von 58 auf 64 Euro, optimistisch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer Kaufempfehlung der Investmentbank Oddo BHF für die Aktien von Salzgitter sind diese am Dienstag kurz auf ein Hoch seit Anfang 2018 geklettert. In der Spitze ging es um 8,4 Prozent auf 49,82 Euro nach oben. Damit übertraf der Kurs marginal das Hoch der vergangenen Woche. Zuletzt betrug das Plus noch 2,4 Prozent auf gut 47 Euro.
Analyst Maxime Kogge von Oddo BHF empfahl die Salzgitter-Aktien erstmals seit Mitte 2022 mit der Empfehlung "Outperform". Zuvor hatte er sie seit April vergangenen Jahres mit "Underperform" eingestuft. Mit seinem von 58 auf 64 Euro erhöhten Kursziel ist der Experte nun der größte Optimist unter Analysten hinsichtlich des Aufwärtspotenzials der Papiere des Stahlherstellers./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 47,14 auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -54,07 %/+4,38 % bedeutet.
Ein Blogbeitrag, der einige Parameter und die Vorgehensweise der EU im Rahmen des CBAM-Mechanismus kritisiert und als Folge im Kombination mit den bereits geplanten EU-Schutzmaßnahmen steigende Preise für Stahl in der EU prognostiziert:
Die GP Gruppe hat den ehemaligen CEO der Salzgitter AG als Aufsichtsratsvorsitzenden und Berater in dieser Angelegenheit. Der wusste und weiss ganz genau, was die AG wert ist. Hätten sie dann nicht 18,50 € in den Raum gestellt, sondern 50 Euro oderso, dann wäre der Druck auf den Vorstand, über das Angebot nachzudenken, wohl erheblich größer gewesen und der Abwehrkampf des Landes Niedersachsens und der IG Metall weit schwieriger gewesen. Erst recht wenn sie das Angebot auch entgegen dem Wunsch der AG auch tatsächlich unterbreitet hätten. Denn bereits damals dürfte das Thema Sicherheitsstahl im Raum gestanden haben.