    AKTIE IM FOKUS

    Salzgitter kurz auf Hoch seit 2018 dank Oddo BHF

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter-Aktien steigen dank Kaufempfehlung um 8,4%
    • Höchststand seit Anfang 2018 bei 49,82 Euro erreicht
    • Analyst erhöht Kursziel von 58 auf 64 Euro, optimistisch
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer Kaufempfehlung der Investmentbank Oddo BHF für die Aktien von Salzgitter sind diese am Dienstag kurz auf ein Hoch seit Anfang 2018 geklettert. In der Spitze ging es um 8,4 Prozent auf 49,82 Euro nach oben. Damit übertraf der Kurs marginal das Hoch der vergangenen Woche. Zuletzt betrug das Plus noch 2,4 Prozent auf gut 47 Euro.

    Analyst Maxime Kogge von Oddo BHF empfahl die Salzgitter-Aktien erstmals seit Mitte 2022 mit der Empfehlung "Outperform". Zuvor hatte er sie seit April vergangenen Jahres mit "Underperform" eingestuft. Mit seinem von 58 auf 64 Euro erhöhten Kursziel ist der Experte nun der größte Optimist unter Analysten hinsichtlich des Aufwärtspotenzials der Papiere des Stahlherstellers./bek/jha/

    Salzgitter

    +1,48 %
    +6,27 %
    +23,63 %
    +74,49 %
    +212,03 %
    +44,52 %
    +132,28 %
    +148,34 %
    +7.883,33 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 47,14 auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -54,07 %/+4,38 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener Wert
