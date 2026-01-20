Salzgitter kurz auf Hoch seit 2018 dank Oddo BHF

Die GP Gruppe hat den ehemaligen CEO der Salzgitter AG als Aufsichtsratsvorsitzenden und Berater in dieser Angelegenheit. Der wusste und weiss ganz genau, was die AG wert ist. Hätten sie dann nicht 18,50 € in den Raum gestellt, sondern 50 Euro oderso, dann wäre der Druck auf den Vorstand, über das Angebot nachzudenken, wohl erheblich größer gewesen und der Abwehrkampf des Landes Niedersachsens und der IG Metall weit schwieriger gewesen. Erst recht wenn sie das Angebot auch entgegen dem Wunsch der AG auch tatsächlich unterbreitet hätten. Denn bereits damals dürfte das Thema Sicherheitsstahl im Raum gestanden haben.





Insofern war rückblickend betrachtet das Angebot einfach unsinnig, weil von Anfang an ohne Erfolgsaussichten. In die Zukunft betrachtet wird interesant, was mit den restlichen 16,08 % der GP Gruppe passiert und wer die ggf. kauft. Mich verwundert, das es keine Meldung zum 8,x % Teilverkauf gab. Offensichtlich sind die Aktien an etliche unterschiedliche Fondsverwalter gegangen, von denen keiner die 3 % oder bei Bestandsaktionären eine höhere Schwelle überschritten hat.





Siehe unten das mit den Verteidigungs-ETF's. Wenn von denen auch nur wenige ihre extrem gelaufenen Rheinmetallpositionen - wie der Hot-Stock-Report komplett - zumindest etwas reduzieren und in den Nachzügler Salzgitter investieren, kann das bei der Enge der Aktie Wirkung haben. Dazu Fonds die auf das Thema Deutsches Infrastrukturpaket setzen. Dazu Fonds die mit Blick auf die Bewertungen auf europäische Nebenwerte setzen.





Ich habe 2025 schon im Spass geschrieben: Nicht das hier bei den Leerverkäufern ein zweites niedersächsisches "VW Dausend" ansteht. Ich gönne denen aber auch den Reiz. ;-)