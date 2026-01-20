    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Amerikas Zinsbombe

    Wenn die Schulden kippen, reißt es Aktien, Anleihen & Immobilien mit, warnt Fink

    Larry Fink warnt vor dem echten Markttrigger: explodierende US-Zinskosten, rekordhohe Defizite und das Risiko, dass Investoren Treasuries abrupt meiden. Kippt das Vertrauen, zündet die Zinsbombe über alle Assetklassen.

    • Fink warnt vor explodierenden US-Zinskosten und Defiziten.
    • Vertrauen in US-Staatsanleihen könnte abrupt schwinden.
    • US-Wirtschaft robust, aber Schuldenquote bleibt kritisch.
    Foto: Fatih Aktas - picture alliance / AA

    BlackRock-Chef Larry Fink warnt, dass die Finanzmärkte die wachsende Gefahr der US-Staatsverschuldung unterschätzen. In einem Interview mit CNBC betonte er, dass sich die Aufmerksamkeit der Anleger bislang zu sehr auf die Federal Reserve konzentriere, während die Fiskalpolitik "bald zum eigentlichen Problem" werde. Die Gesamtverschuldung der USA liegt inzwischen bei 38,4 Billionen US-Dollar, und allein zwischen September 2025 und Januar 2026 kamen fast 1 Billion US-Dollar hinzu.

    Fink verweist darauf, dass steigende Schulden vor allem über die Zinskosten wirken. Laut Reuters kletterten die Zinsausgaben im ersten Quartal des US-Haushaltsjahres 2026 um 15 Prozent auf 355 Milliarden US-Dollar, bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,32 Prozent – dem höchsten Wert seit 2009. Für Fink sei dies eine "tickende Zeitbombe": Höhere Zinsausgaben verdrängten andere Haushaltsprioritäten, erschwerten politische Entscheidungen und erhöhten die Abhängigkeit vom Vertrauen der Kapitalmärkte.

    In Online-Foren wird diese Sorge bereits gespiegelt. Ein Nutzer formulierte zugespitzt: "Die Schuldenzahlungen werden irgendwann außer Kontrolle geraten, und der US-Dollar wird aufgegeben werden, weil er im Wesentlichen zu Monopoly-Geld wird." Fink sieht darin ein Indiz für die zunehmende Nervosität, auch wenn die Debatte an der Börse bislang durch KI-Euphorie, starke Unternehmenszahlen und das US-Wahljahr überlagert werde.

    Besonders kritisch sei die Gefahr, dass internationale Investoren beginnen, die fiskalische Stabilität der USA zu hinterfragen. Der US-Treasury-Markt sei die globale Benchmark; ein Rückzug ausländischer Käufer könnte die Kreditkosten "sehr schnell" nach oben treiben. Steigende Renditen würden wiederum Aktienbewertungen belasten, Hypotheken verteuern und die Anleihemärkte volatiler machen.

    Trotz seiner Warnung betont Fink, dass die US-Wirtschaft aktuell robust sei. Er hält ein Wachstum von fast fünf Prozent im vierten Quartal für möglich und sieht die USA am Beginn einer neuen Expansionsphase. Entscheidend sei jedoch die Dauerhaftigkeit: "Wenn wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren nur um 3 Prozent wachsen können, schrumpft unsere Schuldenquote trotz unserer scheinbar hohen Defizite tatsächlich." Risikoanlagen seien seiner Einschätzung nach heute attraktiver als vor einem Jahr, da sich die geopolitischen Rahmenbedingungen eher geklärt hätten und die wirtschaftliche Basis "überwiegend konstruktiv" sei.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



