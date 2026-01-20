BARCLAYS stuft Redcare Pharmacy auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Redcare Pharmacy nach Zahlen von Konkurrent DocMorris auf "Overweight" belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 60,85EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sarah Roberts

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



