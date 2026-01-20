BARCLAYS stuft Redcare Pharmacy auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Redcare Pharmacy nach Zahlen von Konkurrent DocMorris auf "Overweight" belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 60,85EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Sarah Roberts
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
