DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DANONE auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 67 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 leicht reduziert, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 74,02EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
