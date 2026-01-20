38.000.000.000.000 US-Dollar Schulden sprengen den American Dream

Die stark gestiegene US-Staatsverschuldung von inzwischen rund 38,5 Billionen US-Dollar bedroht nach Einschätzung des Ökonomen Kurt Couchman bereits heute den amerikanischen Traum – und könnte im Extremfall in eine schwere wirtschaftliche Depression münden. Couchman, Senior Fellow für Finanzpolitik beim Thinktank Americans for Prosperity, warnte in einer Anhörung vor dem US-Kongress, dass "die wachsende Verschuldung das Risiko einer Abrechnung auf dem Anleihemarkt mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die amerikanische Bevölkerung birgt". Es stehe auf dem Spiel, ob die Grundlagen von "Frieden, Freiheit und Wohlstand" erhalten blieben oder ob die Zukunft von wirtschaftlichem Niedergang geprägt werde.

Viele der aktuellen Belastungen – von der Wohnkostenkrise über steigende Ausgaben für Ruhestand, Kindererziehung und Mobilität bis hin zur anhaltenden Inflation – führt Couchman letztlich auf die exzessive Verschuldung zurück. Die massive Ausweitung der Geldmenge zu Beginn der Pandemie habe die Preissteigerungen ausgelöst, während die steigenden Zinskosten inzwischen das Wachstum dämpften. Allein im vierten Quartal 2025 zahlte die US-Regierung 276 Milliarden US-Dollar an Zinsen. Laut Couchman warnen inzwischen auch das Congressional Budget Office, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds, dass eine zu hohe Schuldenquote das Wirtschaftswachstum dauerhaft bremst. "Die vorhandenen Möglichkeiten sind nicht so lukrativ. Die Produktivität wird gedämpft", zitiert Fortune den Ökonom.