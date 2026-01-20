Siemens Energy Aktie leidet unter Verkäufen - 20.01.2026

Die Siemens Energy Aktie ist bisher um -4,24 % auf 128,70€ gefallen. Das sind -5,70 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,78 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 128,70€, mit einem Minus von -4,24 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,11 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +3,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +10,98 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,38 % 1 Monat +10,80 % 3 Monate +32,11 % 1 Jahr +165,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Handelsstrategien bei Siemens Energy: Diskussionen über kurzfristige Trades (Ziel 2–3%), Risiko von Wochenend‑Volatilität durch geopolitische Nachrichten, jüngste Verkäufe, Erwartungen, die Aktie könne rund 150 € erreichen, Debatte über grosse Einzelpositionen und Stop‑Loss‑Verzicht, Hinweis auf 0,70 € Dividende (Ex‑Tag 27.2.) sowie hohe Managervergütung als Bewertungsfaktor.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,79 Mrd. € wert.

Die am Wochenende wieder aufgeflammten Zollsorgen belasten den deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag deutlich. Für den Dax , der zum Wochenauftakt wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht war, geht die Korrektur der vorherigen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Der Dax ist am Dienstag mit deutlichen Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.719 Punkten berechnet und damit 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.