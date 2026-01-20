    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall Aktie fällt auf 1.875,00€ - 20.01.2026

    Am 20.01.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -2,85 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.01.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.875,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,85 % nachgegeben, was einem Verlust von -55,00  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Rheinmetall Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,51 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +2,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +24,34 %.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,07 %
    1 Monat +24,94 %
    3 Monate +15,51 %
    1 Jahr +175,68 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die durch geopolitische Spannungen und eine erwartete Auftragswelle in der Rüstungsindustrie beeinflusst wird. Die hohe Handelsaktivität und optimistische Kursziele von bis zu 2.625 Euro zeigen das Interesse der Anleger. Gleichzeitig wird auf mögliche Risiken durch Zollandrohungen und politische Unsicherheiten hingewiesen, die die Volatilität der Aktie beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,56 Mrd. € wert.

    Never change a winning team! Dieses Erfolgstrio gehört in jedes Depot: Almonty Industries, TKMS und Rheinmetall


    Im angelaufenen Jahr bleiben die alten auch die neuen Favoriten: Rüstung und Rohstoffe. Geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsbudgets sowie die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen bestimmen das große Bild. Als Spiegelbild dieser …

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -1,94 %
    +2,07 %
    +24,94 %
    +15,51 %
    +175,68 %
    +772,34 %
    +2.045,88 %
    +3.309,05 %
    +81.578,90 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



