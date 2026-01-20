    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie deutlicher Kursrutsch - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -5,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,17 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,95 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,36 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +5,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +50,41 % gewonnen.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,66 %
    1 Monat +49,29 %
    3 Monate +4,36 %
    1 Jahr +4,36 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der TKMS Aktie, die einen Abwärtstrend durchbrochen hat. Der Kurs fiel von 100 auf 95, mit einem möglichen Gap-Test bei 92. Technische Analysen zeigen, dass das Orderbuch schwach ist und keine stabilen Unterstützungen bietet, was auf hohe Volatilität hinweist. Anleger sind unsicher über die zukünftige Entwicklung, wobei einige einen Rebound erwarten, während andere vorsichtig bleiben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,06 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 20.01. - MDAX schwach -1,42 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Silber, Circus & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Never change a winning team! Dieses Erfolgstrio gehört in jedes Depot: Almonty Industries, TKMS und Rheinmetall


    Im angelaufenen Jahr bleiben die alten auch die neuen Favoriten: Rüstung und Rohstoffe. Geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsbudgets sowie die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen bestimmen das große Bild. Als Spiegelbild dieser …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -4,22 %
    +5,66 %
    +49,29 %
    +4,36 %
    +4,72 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



