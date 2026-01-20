Besonders beachtet!
TKMS Aktie deutlicher Kursrutsch - 20.01.2026
Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -5,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026
Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,17 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,95 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,36 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +5,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +50,41 % gewonnen.
TKMS Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,66 %
|1 Monat
|+49,29 %
|3 Monate
|+4,36 %
|1 Jahr
|+4,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der TKMS Aktie, die einen Abwärtstrend durchbrochen hat. Der Kurs fiel von 100 auf 95, mit einem möglichen Gap-Test bei 92. Technische Analysen zeigen, dass das Orderbuch schwach ist und keine stabilen Unterstützungen bietet, was auf hohe Volatilität hinweist. Anleger sind unsicher über die zukünftige Entwicklung, wobei einige einen Rebound erwarten, während andere vorsichtig bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.
Zur TKMS Diskussion
Informationen zur TKMS Aktie
Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,06 Mrd. € wert.
TKMS Aktie jetzt kaufen?
Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.