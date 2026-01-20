Hochtief Aktie weiter abwärts - 20.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Sie fällt um -4,51 % auf 347,20€. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,51 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hochtief in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +43,98 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -4,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +7,96 %.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,91 % 1 Monat +8,22 % 3 Monate +43,98 % 1 Jahr +167,21 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,89 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.