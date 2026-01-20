RENK Group - Aktie stürzt rapide ab - 20.01.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei RENK Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,30 % verkraften.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,59 % verliert die RENK Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -6,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +15,54 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,18 % 1 Monat +18,71 % 3 Monate -2,30 % 1 Jahr +170,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die als "Zockerwert" bezeichnet wird. Leerverkäufer und unterschiedliche Analystenmeinungen mit Kurszielen zwischen 53 € und 76 € sorgen für Unsicherheit. Kritiker der Herabstufung durch MWB Research argumentieren, dass diese unbegründet sei. Anleger sind gespalten: Einige erwarten eine positive Entwicklung, während andere auf einen Rückgang unter 60 € warten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,99 Mrd. € wert.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.