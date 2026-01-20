HENSOLDT Aktie mit Kursrutsch - - 20.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -3,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,43 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,16 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +1,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,54 %. Im Jahr 2026 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +27,42 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,85 % 1 Monat +30,54 % 3 Monate +0,16 % 1 Jahr +152,04 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,38 Mrd. € wert.

Die Nachrichten des Wochenendes zementieren die rasante Abkühlung des Klimas zwischen Europa und den USA. Damit war es gleichsam zu erwarten, dass Rüstungs-Aktien wie Hensoldt zum Wochenstart anzogen. Aber hat die Aktie wirklich kein Eigenleben mehr?

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.