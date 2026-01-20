Friedrich Vorwerk Group Aktie weiter auf Talfahrt - -5,22 % - 20.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Friedrich Vorwerk Group Aktie. Mit einer Performance von -5,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Friedrich Vorwerk Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,66 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 76,20€, mit einem Minus von -5,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Friedrich Vorwerk Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,50 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Friedrich Vorwerk Group einen Rückgang von -7,54 %.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,90 % 1 Monat -8,32 % 3 Monate -0,50 % 1 Jahr +142,68 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen auch weiterhin Fortschritte erzielen, schrieb Lauma Kalns-Timans …

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.