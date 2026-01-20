SILTRONIC AG - Aktie bricht ein -5,33 % - 20.01.2026

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 50,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,33 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,85 € entspricht. Der Kursrückgang der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,33 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SILTRONIC AG, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -6,84 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,48 % gewonnen.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,77 % 1 Monat +13,04 % 3 Monate -6,84 % 1 Jahr +16,61 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.