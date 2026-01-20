    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energiekontor - Aktie gerät unter Druck -5,29 % - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Energiekontor Aktie bisher Verluste von -5,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Besonders beachtet! - Energiekontor - Aktie gerät unter Druck -5,29 % - 20.01.2026
    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

    Energiekontor aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Die Energiekontor Aktie notiert aktuell bei 35,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,29 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,00  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,85 %, geht es heute bei der Energiekontor Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Energiekontor abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,92 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um +2,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Energiekontor einen Anstieg von +3,86 %.

    Energiekontor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,99 %
    1 Monat +8,97 %
    3 Monate -0,92 %
    1 Jahr -21,64 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Energiekontor Aktie, die auf 35,60 € gefallen ist. Nutzer berichten von hohem Handelsvolumen und einem Druck auf den Kurs unter 37 €. Die DZ Bank hat eine Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 49 € ausgesprochen, was als positives Signal gewertet wird. Gleichzeitig gibt es Bedenken zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland, die das Investitionsverhalten beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 501,92 Mio. € wert.

    Energiekontor AG: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: Energiekontor AG / Announcement pursuant to Article 5 (1b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Energiekontor AG: Release of a …

    Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Energiekontor AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Energiekontor AG: …

    Energiekontor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    -5,69 %
    -3,13 %
    +8,97 %
    -0,92 %
    -21,64 %
    -52,88 %
    -31,79 %
    +217,56 %
    +263,78 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Energiekontor - Aktie gerät unter Druck -5,29 % - 20.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Energiekontor Aktie bisher Verluste von -5,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     