Energiekontor - Aktie gerät unter Druck -5,29 % - 20.01.2026

Die Energiekontor Aktie notiert aktuell bei 35,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,29 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,85 %, geht es heute bei der Energiekontor Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Energiekontor abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,92 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um +2,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Energiekontor einen Anstieg von +3,86 %.

Energiekontor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,99 % 1 Monat +8,97 % 3 Monate -0,92 % 1 Jahr -21,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Energiekontor Aktie, die auf 35,60 € gefallen ist. Nutzer berichten von hohem Handelsvolumen und einem Druck auf den Kurs unter 37 €. Die DZ Bank hat eine Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 49 € ausgesprochen, was als positives Signal gewertet wird. Gleichzeitig gibt es Bedenken zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland, die das Investitionsverhalten beeinflussen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 501,92 Mio. € wert.

EQS Post-admission Duties announcement: Energiekontor AG / Announcement pursuant to Article 5 (1b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Energiekontor AG: Release of a …

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Energiekontor AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Energiekontor AG: …

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.