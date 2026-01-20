Vossloh Aktie mit Kurssturz -4,55 % - 20.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Vossloh Aktie. Sie fällt um -4,55 % auf 79,80€. Die Talfahrt der Vossloh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 79,80€, mit einem Minus von -4,55 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Vossloh-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,35 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vossloh Aktie damit um +2,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Vossloh eine positive Entwicklung von +9,19 % erlebt.

Vossloh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,84 % 1 Monat +9,91 % 3 Monate +3,35 % 1 Jahr +97,62 %

Informationen zur Vossloh Aktie

Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. € wert.

Vossloh Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.