    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vossloh Aktie mit Kurssturz -4,55 % - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Vossloh Aktie bisher Verluste von -4,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vossloh Aktie.

    Besonders beachtet! - Vossloh Aktie mit Kurssturz -4,55 % - 20.01.2026
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

    Vossloh Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Vossloh Aktie. Sie fällt um -4,55 % auf 79,80. Die Talfahrt der Vossloh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 79,80, mit einem Minus von -4,55 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Vossloh-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,35 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vossloh Aktie damit um +2,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Vossloh eine positive Entwicklung von +9,19 % erlebt.

    Vossloh Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,84 %
    1 Monat +9,91 %
    3 Monate +3,35 %
    1 Jahr +97,62 %

    Informationen zur Vossloh Aktie

    Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. € wert.

    Vossloh Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vossloh

    -4,19 %
    +2,84 %
    +9,91 %
    +3,35 %
    +97,62 %
    +100,97 %
    +95,53 %
    +63,28 %
    +14.705,91 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Vossloh Aktie mit Kurssturz -4,55 % - 20.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Vossloh Aktie bisher Verluste von -4,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vossloh Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     