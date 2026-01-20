DroneShield Aktie leidet unter Verkäufen - 20.01.2026

Mit einer Performance von -8,57 % musste die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,83 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DroneShield-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,80 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +25,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,33 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +46,56 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,91 % 1 Monat +63,33 % 3 Monate +8,80 % 1 Jahr +571,60 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die von Gewinnmitnahmen und Marktschwäche geprägt ist. Anleger fordern konkrete Umsätze und Aufträge, um Vertrauen in die Aktie zu gewinnen. Einige berichten von Verlusten und reflektieren ihre Verkaufsentscheidungen, während andere auf mögliche Kursanstiege durch externe Faktoren hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Mrd. € wert.

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.