MP Materials Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 20.01.2026

Die MP Materials Registered (A) Aktie ist bisher um -4,64 % auf 57,60€ gefallen. Das sind -2,80 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,34 %, geht es heute bei der MP Materials Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

MP Materials ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Seltenen Erden, mit einer starken Position in den USA und einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die MP Materials Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,20 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MP Materials Registered (A) Aktie damit um +5,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MP Materials Registered (A) um +38,85 % gewonnen.

MP Materials Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,96 % 1 Monat +30,17 % 3 Monate -14,20 % 1 Jahr +196,08 %

Informationen zur MP Materials Registered (A) Aktie

Es gibt 177 Mio. MP Materials Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,28 Mrd. € wert.

MP Materials Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MP Materials Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MP Materials Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.